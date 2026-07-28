Mnogi odmah pomisle da mašina ne pere kako treba, ali stručnjaci objašnjavaju da je uzrok u većini slučajeva potpuno drugačiji.

Najčešći krivac je tvrda voda, odnosno voda bogata mineralima poput kalcijuma i magnezijuma. Tokom pranja i zagrevanja ovi minerali ostavljaju naslage na staklu, zbog čega čaše izgledaju zamućeno i bez sjaja.

Tvrda voda ostavlja kamenac na staklu

Kada mašina koristi tvrdu vodu, kamenac se postepeno taloži na čašama i drugom posuđu. Zbog toga je važno redovno dopunjavati so za mašinu za sudove, jer ona omekšava vodu i sprečava stvaranje mineralnih naslaga.

Jednako važnu ulogu ima i sredstvo za ispiranje, odnosno sjajilo. Ono omogućava da voda ravnomerno sklizne sa površine posuđa, umesto da se zadržava u kapljicama koje nakon sušenja ostavljaju bele tragove.

Više deterdženta ne znači i bolje pranje

Mnogi veruju da će dodatna količina deterdženta bolje oprati sudove, ali stručnjaci upozoravaju da preterivanje može imati suprotan efekat.

Ako ga ima previše, naročito kod kraćih programa ili u domaćinstvima sa mekšom vodom, ostaci deterdženta mogu ostati na čašama i stvoriti tanak, mutan sloj.

Zbog toga se preporučuje da se uvek poštuju uputstva proizvođača i da se količina deterdženta prilagodi zaprljanosti posuđa i tvrdoći vode.

Redovno održavanje pravi veliku razliku

Za dobre rezultate nije dovoljno samo ubaciti sudove u mašinu. Filtere je potrebno redovno čistiti, a povremeno pokrenuti prazan ciklus pranja uz sredstvo za čišćenje mašine ili alkoholno sirće kako bi se uklonile naslage kamenca i masnoće.

Ako se bele fleke lako skidaju krpom natopljenom sirćetom, u pitanju su kamenac ili ostaci deterdženta. Međutim, ukoliko zamućenje ostane i nakon čišćenja, moguće je da je došlo do trajnog oštećenja stakla, poznatog kao korozija stakla.

Da biste to izbegli, osetljive čaše perite na programu za staklo sa nižom temperaturom ili ih, ukoliko su posebno vredne, operite ručno. Na taj način zadržaće sjaj i nakon velikog broja pranja.