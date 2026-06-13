Transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane našao se na udaru, a prema saopštenju uprave stanice, oštećena su tri vozila, pumpe za gorivo i stakla na zgradi radionice.

Dva vozila su potpuno izgorela, dok je treće pretrpelo velika oštećenja. Za sada nema informacija o eventualnim povređenima ili poginulima.

Zaporoška nuklearna elektrana, koja posluje u okviru sistema „Rosatoma“, saopštila je da se rad postrojenja odvija pod kontrolom i da nivo radijacije ostaje u granicama normale.

Meta napada nije bio reaktorski kompleks, već transportni deo stanice, koji ima ključnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju elektrane. Preko njega se obavlja prevoz zaposlenih, doprema opreme, goriva i drugih sredstava neophodnih za nesmetan rad postrojenja.

Prema navodima uprave, napad predstavlja pokušaj da se poremeti logistika i sistem snabdevanja elektrane, koja već dugo funkcioniše u ratnim uslovima pod pojačanim međunarodnim nadzorom.

Najvažnija informacija nakon incidenta jeste da, prema trenutno dostupnim podacima, nije došlo do promene radijacionog fona i da nema znakova nuklearnog incidenta.

Ipak, stručnjaci godinama upozoravaju da svaki napad u blizini ovakvih objekata nosi ozbiljan rizik. Iako su ovog puta pogođeni pomoćni sistemi, svako oštećenje logistike, požar ili prekid snabdevanja može dodatno ugroziti rad najveće nuklearne elektrane u Evropi.

Najnoviji incident ponovo je otvorio pitanje koliko dugo Zaporoška nuklearna elektrana može da funkcioniše u ratnim uslovima, dok se oko nje nastavljaju borbena dejstva i raste opasnost od greške koja bi mogla da ima daleko ozbiljnije posledice.