Poznata voditeljka Milica Kon šokirala je javnost svojim potpuno otvorenim i nesvakidašnjim stavovima o braku i vernosti.

Bez dlake na jeziku Milica je priznala da bi svom partneru Marku dozvolila intimne odnose sa drugim ženama, ali pod jednim ključnim i strogim uslovom.

Voditeljka je javno povukla jasnu granicu između fizičke prevare i emocija, istakavši da bi je jedino duboko razočaralo ukoliko bi se njen suprug u neku od tih devojaka zapravo zaljubio.

- Može da konzumira drugu ženu, znači može da bude u intimnoj vezi sa drugom, ali ne sme da se zaljubi u nju. Ako se zaljubi, e onda sam razočarana, ozbiljna sam. Može da ima devojku sa kojom se viđa, ali da ja to znam, mogu i da gledam, malo da virnem. Ne kažem da je to bilo - izjavila je Milica Kon.

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