Optičke iluzije i mozgalice poslednjih godina postale su pravi hit na internetu, a jedna ilustracija posebno je privukla pažnju korisnika društvenih mreža. Na prvi pogled deluje sasvim jednostavno, ali mnogi priznaju da su odustali nakon nekoliko minuta bezuspešne potrage.

Pred vama je ilustracija prepuna ljudi, nacrtanih tako da stvaraju pravu vizuelnu gužvu. Na slici se nalaze desetine likova, različitih poza i izraza lica, zbog čega je teško fokusirati se na sitne detalje.

Međutim, među svim tim ljudima krije se jedna mačka.

I upravo je ona postala razlog zbog kojeg se hiljade ljudi širom sveta takmiče sa štopericom u pokušaju da dokažu koliko su im oči oštre.

Pravilo je jednostavno

Vaš zadatak je da pronađete skrivenu mačku za manje od pet sekundi.

Zvuči lako? Većina ljudi tako pomisli kada prvi put ugleda ilustraciju. Međutim, čim počnu da pretražuju detalje, shvate da zadatak nije ni približno jednostavan koliko izgleda.

Mozak automatski traži ljudske figure jer ih na slici ima najviše, pa sitan detalj poput mačke lako promakne čak i onima koji imaju izuzetno dobru moć zapažanja.

Zašto su ovakve mozgalice toliko teške?

Stručnjaci objašnjavaju da naš mozak ne obrađuje svaki detalj pojedinačno, već pokušava da prepozna obrasce. Kada vidi veliki broj ljudi na jednom mestu, fokusira se upravo na njih, dok manje objekte često zanemaruje.

Zbog toga mnogi učesnici uspeju da pregledaju gotovo celu ilustraciju, a da mačku i dalje ne primete.

Ovakve optičke zagonetke predstavljaju odličan trening za koncentraciju, pažnju i sposobnost uočavanja detalja.

Da li ste pronašli mačku?

Ako ste uspeli da je pronađete za manje od pet sekundi, verovatno imate izuzetno razvijenu moć opažanja i brzo primećujete detalje koje drugi često previđaju.

Ukoliko vam nije pošlo za rukom, ne brinite. Većina ljudi ne uspe da pronađe mačku iz prvog pokušaja.

Mali savet može da vam pomogne: usmerite pogled ka levom donjem delu ilustracije i pažljivo pregledajte detalje.

Ako je i dalje ne vidite, rešenje se nalazi na kraju ilustracije, gde je tačno označeno mesto na kojem se mačka skriva.

A koliko je vama bilo potrebno da je pronađete?