Isprobavanje novih stvari u intimnom životu mnogim parovima nije jednostavno. Bilo da je reč o novim seksualnim pozama ili neostvarenim fantazijama, izlazak iz rutine često izaziva nelagodu i nesigurnost.

Istraživanje koje je sproveo specijalizovani medicinski sajt Superdrug Online Doctor na više od 1.000 ispitanika iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država pokazalo je da mnogi ljudi osećaju određenu anksioznost kada je reč o pojedinim seksualnim iskustvima.

Čega se ljudi najviše plaše?

Učesnici istraživanja ocenjivali su različite seksualne scenarije prema tome koliko im izazivaju nelagodu.

Na vrhu liste našao se seks na javnom mestu, dok su među odgovorima koji su takođe izazivali veliku anksioznost bili BDSM, analni seks i grublji seksualni odnosi.

Rezultati ukazuju da mnogi parovi, uprkos radoznalosti, ipak radije ostaju u okvirima onoga što im je poznato i prijatno.

Omiljene poze razlikuju se kod muškaraca i žena

Kada je reč o omiljenim seksualnim pozama, odgovori muškaraca i žena su se razlikovali.

Muškarci su najčešće izdvajali:

analni seks,

oralni seks,

seks u stojećem položaju.

Žene su najveći broj glasova dale:

misionarskoj pozi,

pozi „kašika“,

pozi „kaubojka“.

Kada su objedinjeni odgovori oba pola, među najbolje ocenjenim našle su se poza „obrnuta kaubojka“, seks „na stolu“ i poza „noge u vazduhu“, koje su dobile gotovo podjednak broj glasova.

Velike razlike u stavovima

Jedan od najvećih raskoraka između muškaraca i žena odnosio se na analni seks. Prema rezultatima ankete, veliki procenat muškaraca naveo je da je zainteresovan za ovu praksu, dok je znatno manji procenat žena izrazio isto mišljenje.

Kao najčešće razloge za nezainteresovanost žene su navodile zabrinutost zbog bola i osećaja nelagodnosti.

Seksualne igračke sve zanimljivije

Istraživanje je pokazalo i razlike kada su u pitanju seksualne igračke.

Veći procenat žena nego muškaraca izjavio je da bi želeo da ih uključi u intimni život, što ukazuje na sve veću otvorenost prema istraživanju novih načina za unapređenje seksualnog iskustva.

Bez obzira na rezultate ankete, stručnjaci ističu da su otvorena komunikacija, uzajamni pristanak i međusobno poverenje najvažniji faktori za zadovoljavajući intimni odnos.