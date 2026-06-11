Reperka i rijaliti učesnica Dia Kostić šokirala je javnost priznanjem da je u Švajcarskoj radila kao makro, tvrdeći da su za nju navodno radile i pojedine današnje poznate zvezde.

Ona je večeras promovisala svoj prvi album, a na samom početku istakla je da je u projekat uložila značajna finansijska sredstva.

Pre nego što je zakoračila na javnu scenu, kako navodi, godinama je boravila i radila u Švajcarskoj, gde se, prema sopstvenim rečima, bavila organizovanjem posla za druge osobe.

-Najviše sam zaradila uz devojke, bila sam ženski makro. Mislim da je svima jasno šta to znači. Nisam radila sa ovima iz Elite u Tetovu, one su radile za mene. Nisu samo devojke bile uključene, radile su i starije gospođe, udate žene, kao i muškarci, ali njih je bilo malo, svega trojica. Elektru Elit ne poznajem, iako ona takođe radi u Švajcarskoj, ali je jedna devojka koja je radila za mene s njom bila u kontaktu. Starije žene su donosile najviše novca, muškarci ih vole - izjavila je Dia.

"Neke od njih su danas velike poznate ličnosti"

Nije želela da otkrije da li se i dalje bavi istim poslom u Švajcarskoj, ali je naglasila da je tamo takva delatnost legalna, dok u Srbiji isključivo nastupa kao pevačica.

Na pitanje novinara da li su među osobama koje su radile za nju bile i poznate javne ličnosti, Kostićeva je potvrdila da su takvi slučajevi postojali, ali nije želela da otkriva identitete.

-Nije važno da li su u pitanju pevačice, glumice ili rijaliti zvezde, bilo ih je više koje su radile za mene. Neke od njih su danas velike i poznate ličnosti. Ne želim da otkrivam ko su - navela je ona.

Takođe je objasnila i zašto je na promociju albuma repera Igora Panića poznatijeg kao Nući došla sa lutkom u rukama.

-Ljudi su pogrešno razumeli situaciju. Nući je postao popularan sa pesmom "Bebo, bebo", pa sam mu donela lutku kao simboličan i unikatan poklon, ali su je neki nepoznati ljudi uzeli i lutka je nestala - konstatovala je na kraju.