Dušan Šljivić, sin direktora "Granda" Gorana Šljivića, zakleo se na večnu ljubav svojoj izabranici Staši.

Porodica Šljivić upriličila je gala slavlje na Zlatiboru za oko 350 zvanica, a Goran Šljivić nije štedeo novac kada je reč o proslavi za sina i snajku.

Mlada je za ovu priliku odabrala bajkovitu venčanicu koja se širila od kukova nadole, dok je nakon venčanja sa ponosom preuzela suprugovo prezime, pa se od sada predstavlja i potpisuje kao Staša Šljivić.

Inače, snajka porodice Šljivić je muzički obrazovana i nekada je svirala klavir.

"Snajka je fenomenalna"

Goran je istakao da je već sedam dana na Zlatiboru, gde je bio posvećen organizaciji svadbenog slavlja, te nije krio ponos na svog sina, ali i lepe reči koje ima za snajku.

-Utisci su prelepi, uzbuđenje je zaista veliko - rekao je on, koji je za ovu priliku odabrao elegantno odelo, dok mu osmeh nije silazio s lica.

Dodao je i da sina nikada nije posebno savetovao, a potom se osvrnuo na snajku.

-Nisam ga nikada savetovao. Snajka je fenomenalna, odlično se slažu, zaista sam ponosan i presrećan - konstatovao je za Kurir.