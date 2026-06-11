Pre tačno 17 godina Srbiju je potresao zločin koji se dogodio u Centru za socijalni rad u Knjaževcu, kada je sedamnaestogodišnja Jovana Denčić bila ubijena tokom susreta sa bivšim partnerom Senadom Redžićem.

Prema tadašnjim navodima, Jovana i Senad su došli u Centar za socijalni rad kako bi rešavali pitanja vezana za starateljstvo nad njihovom maloletnom ćerkom Anđelom. Sastanak je bio održan u prisustvu zaposlenih u ustanovi.

Kako su mediji izveštavali, Senad se nadao pomirenju, dok je Jovana tu mogućnost odbacila. U kancelariji je potom izbila rasprava koja je prerasla u tragediju. Napadač je nakon zločina pobegao, ali je ubrzo bio uhapšen.

Očevici su tada opisivali da su iz kancelarije začuli viku i zapomaganje, nakon čega su zaposleni i prisutni građani pokušali da pomognu.

Meštani su Jovanu opisivali kao posvećenu majku koja je, prema njihovim tvrdnjama, ranije trpela različite oblike nasilja i pokušavala da se skloni od partnera.

Posebno potresne scene bile su zabeležene nakon zločina, kada je Jovanina majka Jadranka Denčić, slomljena od bola, u razgovoru sa novinarima jedva pronalazila snagu da govori o gubitku ćerke.

Tragedija u Knjaževcu ostala je upamćena kao jedan od najpotresnijih slučajeva porodičnog nasilja u Srbiji, a godinama kasnije i dalje je bila navođena kao upozorenje na značaj blagovremenog prepoznavanja i sprečavanja nasilja nad ženama.