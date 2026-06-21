Direktor Grand produkcije, Goran Šljivić, obratio se okupljenim novinarima pred veliko finale "Zvezda Granda".

Tom prilikom istakao je da je ponosan na projekat koji je i ove sezone oduševio publiku, ali je priznao da mu nedostaje dugogodišnji prijatelj i saradnik Saša Popović.

Šljivić je otkrio da se ove godine dogodio presedan, jer se u finalu našlo čak 22 kandidata.

"Najviše bih voleo da je Saša ovde"

-Prvi put večeras u finalu imamo 22 kandidata. Razlog za toliki broj jeste fenomenalan izbor takmičara ove sezone. Nedostaje mi Saša Popović, od njega sam sve naučio - rekao je Šljivić, te govoreći o pokojnom estradnom magu nije krio emocije:

-Čovek sam koji bi najviše voleo da je on večeras ovde, zaista. Mislim da bi nam čestitao, jer je upravo ovo način na koji bi voleo da se radi. Sa njim sam sarađivao više od 15 godina i od njega sam naučio sve što je trebalo. Samo sam primenio to znanje u ovom projektu, uz ogromnu podršku svih zaposlenih u Grandu - istakao je emotivno.

"Bila je pozvana da uruči nagradu pobedniku"

Suzana nije prisustvovala finalu zbog porodičnih obaveza.

-Čuo sam da će se pojaviti na koncertu Južnog vetra i drago mi je zbog toga. Ako poželi da se vrati na scenu, imaće moju punu podršku. Nismo razmišljali o tome da bude član žirija naredne sezone, za takve razgovore nije bilo vremena, niti je bilo promena u tom smislu. Uručiću nagradu pobedniku i poštujem odluke svojih kolega - rekao je Goran, a zatim dodao:

-Bila je pozvana da upravo ona uruči nagradu pobedniku, međutim, zbog porodičnih obaveza nije mogla da dođe. U međuvremenu je postala baka - konstatovao je na kraju.

Inače, Goran Šljivić nedavno je oženio sina.

Alo/Blic