Direktor "Grand" produkcije, Goran Šljivić, zaintrigirao je gledaoce uoči polufinala "Zvezda Granda" jer nije želeo da otkrije tačan broj kandidata koji će se boriti za prvo mesto.

Pred večerašnje polufinalno veče, koje se emituje od 21 čas na Prvoj televiziji, Goran Šljivić je u jutarnjem programu otkrio šta nas čeka do kraja sezone, ali je ostao misteriozan kada je u pitanju tačan broj takmičara koji će se boriti za krunu.

– Sutra je iznenađenje koji broj kandidata ulazi u finale. To je rezultat sjajne generacije koja je bila u ovoj sezoni, zato nam je i bilo teško da smanjimo broj – istakao je sa osmehom direktor produkcije, dodajući da će publika sve saznati tek večeras.

Nakon nekoliko godina biće dva pobednika!

Ono što je posebno obradovalo čitav region jeste ekskluzivna vest da će "Zvezde Granda" ove sezone ponovo dobiti dva pobednika.

Šljivić je detaljno objasnio kako će funkcionisati sistem glasanja:

– Jedan pobednik je pobednik stručnog žirija, glasanje je tajno i glasa njih osmoro i mi kao produkcija deveti. Glasa se za najboljeg naravno, po evrovizijskom sistemu, a drugi glas je glas naroda – otkrio je on.

Na pitanje da li je moguće da publika i stručni žiri izaberu istog takmičara, Šljivić je kratko poručio da postoji i ta mogućnost da budu istog mišljenja.

Sprema se "grandiozni vikend"

Direktor "Granda" je otkrio da se već uveliko radi na sledećoj sezoni, jer su audicije pokazale da dolaze veoma jaki i kvalitetni novi kandidati.

– Sve će biti nesvakidašnje i neviđeno – zaključio je Goran Šljivić.

Alo/Blic



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