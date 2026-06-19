Počelo je polufinale popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda"! Nakon višemesečnih vokalnih duela, lavine emocija i prolivenih suza, takmičari su na korak do završetka šoua!

Ove godine se 12 takmičara bori za pobedu, a uvedeno je i novo pravilo koje je mnoge iznenadilo.

Uoči samog početka polufinala, direktor "Grand" produkcije, Goran Šljivić, zaintrigirao je region najavom velikih promena u takmičenju.

Ove sezone, na veliku radost publike, "Zvezde Granda" dobijaju čak dva pobednika - jednog će izabrati stručni žiri, a drugog publika.

- Jedan pobednik je pobednik stručnog žirija, glasanje je tajno i glasa njih osmoro i mi kao produkcija deveti. Glasa se za najboljeg naravno, po evrovizijskom sistemu, a drugi glas je glas naroda - naveo je on.

Ipak, Šljivić je istakao da uvek postoji šansa da se ukusi publike i žirija poklope, te da na kraju odaberu istog takmičara.

Ono što je, međutim, unelo najveću tenziju i dozu misterije pred samo finale jeste strogo čuvana tajna produkcije o broju finalista.

- Sutra je iznenađenje koji broj kandidata ulazi u finale. To je rezultat sjajne generacije koja je bila u ovoj sezoni, zato nam je i bilo teško da smanjimo broj.

Ovo su svi polufinalisti

Polufinalisti ove godine su: Sara Novčić, Milica Milovanović, Tamara Danilović, Mensur Abdijanović, Elmedina Laličić, Midhat Keskin, Almir Mustafić, Valentina Jović, Andreja Stanojević (Stojanović), Nenad Horvat, Adi Begić i Lisdian Abreu De La Rosa.

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