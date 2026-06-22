Nakon još jedne spektakularne sezone i finala emisija "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno", direktor Grand produkcije Goran Šljivić sumirao je utiske i zagolicao maštu publike najavom iznenađenja za jesen.

Iako su mnogi nakon smrti Saše Popovića predviđali kraj ovog muzičkog takmičenja, Goran Šljivić, direktor Grand produkcije, ipak nije krio ponos zbog ogromnog uspeha formata koji su i ove godine prikovali gledaoce za ekrane.

– Sa sinoćnim finalom „Nikad nije kasno“ zatvaramo poglavlje u ovoj sezoni što se tiče emisija, ali od danas već kreću pripreme za novu sezonu – izjavio je Šljivić, stavljajući do znanja da mašinerija ne staje.



Preko 4.000 prijavljenih za Zvezde Granda

Iako pevači, takmičari i žiri odlaze na zasluženu letnju pauzu, za produkciju očigledno nema odmora. Audicije za narednu sezonu "Zvezda Granda" su već uspešno održane, a interesovanje je ogromno.

– Prijavilo se preko četiri hiljade kandidata, imamo sjajne kandidate i predstoji nam odlična sezona – otkrio je direktor Granda i dodao da prijave za novu sezonu takmičenja veterana "Nikad nije kasno" još uvek traju.

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jesu najavljene inovacije u dobro poznatim formatima.

– Spremamo novine, ali to neka ostane tajna do septembra – misteriozno je poručio Šljivić, najavljujući svež početak od jeseni.

Pobednici sezone

Podsetimo, veliku pobedu u "Zvezdama Granda" odneo je talentovani Bojan Ilievski, dok je prestižna nagrada koja nosi ime „Saša Popović“ pripala Tamari Danilović.

Kada je reč o emisiji „Nikad nije kasno“, statuu od strane stručnog žirija dobila je Ivana Šalipur Lola, pobednik SMS glasanja je Viktor Dimitrievski, dok je publika putem Fejsbuka najviše glasova dala Jasminu Selmanoviću.

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