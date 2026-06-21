Nakon što je završena 19. sezona muzičkog takmičenja „Zvezde Granda”, direktor Granda Goran Šljivić bio je vidno raspoložen i nasmejan dok je sumirao utiske posle još jednog uspešno organizovanog finala.

Nije krio ogromno zadovoljstvo svime što su produkcija, stručni žiri i kandidati prikazali publici tokom završne večeri.

Šljivić je sa velikim osmehom na licu podelio svoje emocije, naglasivši da je cela ekipa odradila izvanredan posao:

-Utisci su mi fenomenlani, vidite to po mom osmehu. Kandidati su bili sjajni, sjajno finale, ma neviđeno! Ceo Grand treba da bude ponosan. I kandidati i svi zaposleni treba da budu ponosni. Opravdali smo ono što se od nas očekuje - rekao je direktor Granda.

Pored pohvala na račun celokupne organizacije, Goran je poseban akcenat stavio na ovogodišnje takmičare. Istakao je njihov kvalitet, i to ne samo u pogledu pevanja, već i njihovih ljudskih vrlina.

-Želim da pohvalim kandidate da su svi, pa čak i oni koji su bili u polufinalu, sjajni ljudi, odlični pevači i divne osobe - poručio je Šljivić.

Goran Šljivić o Suzani Jovanović

Suzana Jovanović zbog privatnih obaveza nije došla na finale "Zvezda Granda".

- Čuo sam da će se Suzana pojaviti na koncertu Južnog vetra. Drago mi je. Ako ona želi da se vrati na scenu, ja sam uz nju. Nismo razmišljali da bude žiri u narednoj sezoni, nije bilo vremena, nije ni bilo promenjeno. Ja ću uručiti nagradu pobedniku, poštujem odluke naših kolega - rekao je Goran i dodao:

- Suzana je bila pozvana da ona uruči nagradu, međutim, zbog porodičnih obaveza nije mogla da dođe, postala je baka.

Alo/Grand

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