Pevačicu Nikoliju Jovanović novinari su danas zatekli na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", po povratku sa nastupa.

Tom prilikom ona je dala kratku izjavu za medije i progovorila o nedavnim koncertima koje je njena majka Vesna Zmijanac održala u srpskoj prestonici.

- Uživala sam najviše na svetu - rekla je Nikolija, pa otkrila kakvo je zdravstveno stanje njene majke.

- Vesna je odlično, ona je sada Atini - rekla je Jovanovićeva, pa prvi put prokomentarisala spekulacije o aferi svog partnera Relje Popovića i Anite Stanojlović, koja se trenutno nalazi u rijalitiju "Elita".

- Ja na reagujem na priče pravo da vam kažem, samo na istine - rekla je Nikolija Jovanović, a celu izjavu poslušajte u snimku na početku teksta.

Podsetimo, Vesna Zmijanac govorila je o emotivnoj vezi ćerke Nikolije Jovanović i zeta Relje Popovića.

Ona je otkrila i da li bi prećutala da zna da je Relja prevario Nikoliju.

- Recimo da bih prećutala. Da sačuvam kuću, ja bih prećutala. Ne bih je savetovala ništa - istakla je pevačica u podkastu kod Bokija 13.

Podsetimo, nakon što su u rijaliti šou-programu "Elita 9" iznete skandalozne tvrdnje o navodnoj aferi učesnice ovog TV formata Anite Stanojlović i repera Relje Popovića, oglasili su se administratori njene zvanične Instagram stranice. Oni su demantovali celu ovu priču.

- Znači, da rezimiramo "po zaključcima tviteraša", hejterskih stranica, Comare, Nene Opozicije, Uroša Stanića, pa i Đedovića: ako odemo na nečiji nastup ili pevamo nečije pesme, automatski smo imali nešto s tom osobom? Smuti pa prospi sklepan je čitav scenario i napravljena afera ni iz čega: na osnovu moje omiljene pesme "Šta su limiti", jedne Comarine izjave i praznih insinuacija - piše na Anitinom Instagram nalogu.

- Kako joj je popularnost splasnula jer više nije prevarena trudnica, ambicija da se dokopa mesta voditeljke na Redu postala je jača od obraza. Bez obzira na to što je do juče pljuvala i Đedovića i celu produkciju, danas je spremna da pogazi sve, jer pet minuta slave očigledno vredi svake blamaže - dodaje se.

Alo/Telegraf

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