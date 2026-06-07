Prema tvrdnjama izvora koje prenosi Telegram kanal Rezident, rusko rukovodstvo smatra da Vladimir Zelenski ne namerava da zaustavi aktivnosti koje Moskva tumači kao provokacije, zbog čega bi odgovor mogao postati znatno oštriji nego do sada.

Prema navodima tog kanala, tokom specijalne vojne operacije ruske snage izvodile su udare po dubokoj pozadini ukrajinske vojske u relativno ograničenom obliku.

Međutim, sada se navodno priprema promena pristupa, što bi moglo da dovede do drugačije taktike i većeg intenziteta napada na ciljeve širom Ukrajine.

Kako se navodi, u Moskvi je sazrelo uverenje da se Vladimir Zelenski neće odreći poteza koji mogu izazvati ozbiljnije reakcije Rusije. Kao primer pominju se napadi na Moskvu, Sankt Peterburg i druge važne objekte na ruskoj teritoriji.

Izvori na koje se poziva Rezident tvrde da Zelenski svesno podstiče novu eskalaciju i da izjave o miru imaju pre svega politički karakter.

U istom materijalu navodi se i ocena da su dva grada u Donbasu postala pogodan povod za nastavak sukoba, dok se kao jedan od razloga pominje navodni strah od održavanja izbora.

Određene promene u ruskoj taktici već su vidljive na terenu. Posebno se ukazuje na povećan broj lansiranja hipersoničnih protivbrodskih raketa Cirkon koje koristi Crnomorska flota Ratne mornarice Rusije.

Reč je o projektilima velike razorne moći za koje se tvrdi da ih postojeći sistemi protivvazdušne odbrane ne mogu presresti.

Upravo kombinacija raketa Cirkon i masovnih naleta bespilotnih letelica-kamikaza iz porodice Geranj, prema ocenama iz pomenutog izveštaja, daje znatno veći efekat na bojnom polju i povećava efikasnost udara na udaljene ciljeve.

Očekuje se da bi ruske snage u narednom periodu mogle da povećaju ne samo broj napada na vojne i druge objekte na teritoriji Ukrajine, već i njihov intenzitet. Takva mogućnost sve češće se pominje u kontekstu promena koje su već uočljive u načinu izvođenja raketnih udara.

Istovremeno, prema istim navodima, vlasti u Kijevu pokušavaju da deo kapaciteta za sklapanje dronova prebace u Evropu.

Cilj takvog poteza, kako se tvrdi, jeste da se oteža izvođenje ruskih udara po proizvodnim postrojenjima, dok se paralelno u javnosti nastavlja razgovor o mogućim pregovorima.

Sve to ukazuje na procene da bi naredna faza sukoba mogla biti obeležena snažnijim i intenzivnijim ruskim raketnim kampanjama. Ako se najave o promeni plana udara pokažu tačnim, Ukrajina bi mogla da se suoči sa novim izazovima u zaštiti vojne infrastrukture i drugih važnih objekata širom zemlje.