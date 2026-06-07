Veljko Kuzmančević je nedavno potpuno iskreno i bez zadrške govorio o svom odrastanju, privatnom životu i 13 godina dugoj ljubavi sa poznatom kreatorkom Vericom Rakočević.

Sa osmehom na licu prisetio se svojih mladalačkih nestašluka, suočavanja sa porocima i neverovatne reakcije svoje majke, ali i oštro stao na put predrasudama i zlonamernim komentarima o svom braku.

Prisećajući se perioda odrastanja i srednje škole Kuzmančević je priznao da je imao kratak, ali veoma intenzivan susret sa porocima, te da je konzumirao marihuanu. Njegova majka, koja je radila u SUP-u, našla je način da tome odmah stane na put i reagovala je izuzetno strogo.

- Bio sam poročan, pušio sam marihuanu. To je bio period srednje škole, kada je bilo potpuno rasulo. Društvo i cela škola, valjda su to bile takve godine i bilo je svuda dostupno. Kao da je to tada bila normalna stvar, moj duvački staž bio je jako kratak, ali jako intenzivan. Imao sam zbog toga i probleme. Zamisli, majka mi radi u SUP-u, a ja naduvan - ispričao je Veljko kroz osmeh i dodao kako je njegova majka odbila da prećuti ovaj incident:

- Prijavila me je, rešila me je samo tako. Nikada nije htela da ćuti o tome - ispričao je Veljko za Hype.

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