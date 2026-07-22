Nemačku je potresao slučaj sa železničke stanice Rostok-Varneminde, gde je jedna žena izgubila život nakon što je legla na šine ispod parkiranog voza, dok su, prema navodima policije, dvoje prolaznika sve to posmatrali bez ikakve reakcije.

Istražitelji navode da osumnjičeni nisu pokušali da razgovaraju sa ženom, pozovu hitnu pomoć ili obaveste osoblje železnice, iako su, prema dosadašnjim saznanjima, imali više prilika da to učine.

Policija ih pronašla zahvaljujući svedocima

Nakon što je policija objavila fotografije sa nadzornih kamera, usledile su dojave građana koje su dovele do identifikacije muškarca i žene za koje se sumnja da su bili očevici tragedije.

Portparol policije potvrdio je da su osumnjičeni pozvani na saslušanje u policijsku stanicu u Rostoku.

- Istraga je u toku, kao i kod svakog drugog krivičnog dela. Osumnjičeni su dobili zvaničan poziv policije - izjavio je portparol za nemački Bild.

Prema navodima istrage, žena je pred njihovim očima ušla ispod parkiranog voza i legla na šine. Ubrzo nakon toga voz je krenuo, a ona je stradala na licu mesta.

Preti im zatvorska kazna

Prema nemačkom zakonodavstvu, nepružanje pomoći osobi koja se nalazi u životnoj opasnosti predstavlja krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do godinu dana.

Tužilaštvo smatra da je u ovom slučaju postojala realna mogućnost da se reaguje bez ugrožavanja sopstvene bezbednosti, zbog čega se ispituje da li su osumnjičeni propustili da spreče tragediju.

Glavni javni tužilac Rostoka Harald Novak potvrdio je da postoji osnov sumnje za krivično delo nepružanja pomoći, bez obzira na okolnost da je u pitanju bilo samoubistvo.

Za sada nije poznato zbog čega osumnjičeni nisu reagovali. Njihovo saslušanje tek predstoji, dok njihov advokat nije želeo da komentariše slučaj.

Izvor: Kurir.rs / Bild