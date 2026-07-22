- Pitam Branka Stamenkovića iz Odeljenja za visokotehnološki kriminal: Branko, da li osećaš odgovornost? Šta je tvoje tužilaštvo uradilo da to spreči? I šta će uraditi da oni koji su odgovorni, koji su doveli do toga da jedan pošteni srpski policajac digne ruku na sebe, za to i krivično odgovaraju - pitao Piper.

On smatra da Stamenkovićevo tužilaštvo verovatno neće preduzeti ništa.

- Znaš li kako se to rešava u Americi? Postoji slučaj iz Sijetla, Samita Garga, čoveka koji je radio u IT industriji. Pretio je policajcima putem interneta, uznemiravao ih na društvenim mrežama, a na kraju je uhapšen i osuđen na devet godina zatvora zbog onlajn nasilja nad policajcima - naveo je Piper.



Dodaje da je tužilaštvo u Americi reagovalo brzo, te je Garg osuđen na devet meseci.

- Dok si ti na čelu tužilaštva i dok su tu ljudi poput tebe, verovatno se ništa neće promeniti. Ali dolazi vreme odgovornosti za sve, i političke i moralne. Verujem da će neki novi ljudi bolje voditi tužilaštvo - zaključio je Piper.