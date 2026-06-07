Kako za Alo! kaže njena kćerka, ona je pobegla od kuće i policija ju je pronašla sa povredama, ali živu.
Nakon što joj bude bila ukazana medicinska pomoć, moći će da se vrati kući.
B. P. (75) pronađena je u poslepodnevnim časovima
Kako za Alo! kaže njena kćerka, ona je pobegla od kuće i policija ju je pronašla sa povredama, ali živu.
Nakon što joj bude bila ukazana medicinska pomoć, moći će da se vrati kući.
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