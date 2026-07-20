Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, u saradnji sa nadležnim lokalnim i državnim inspekcijama, sproveli ciljanu kontrolu noćnog kluba u kojem je nastupao reper Dragomir Despić Desingerica.

Tokom kontrole su u klubu ranije zatečena maloletna lica u konzumaciji alkoholnih pića. Zbog toga je nadležna inspekcija sankcionisala ugostiteljski objekat novčanom kaznom u iznosu od 2.200 eura.

Takođe, sanitarna inspekcija je, zbog utvrđenih nepravilnosti iz svoje nadležnosti, ovom objektu izrekla novčanu kaznu koja je iznosila oko 900 evra.

Desingerica kažnjen u Sutomoru

Pre ovoga reper je takođe kažnjen u Sutomoru u jednom klubu upala policija i kaznila ga jer nije imao lična dokumenta. Takođe novčano su kaznili i klub jer su maloletna lica pila alkohol.



-Policijski službenici Odelenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima. U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, bilo je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 eura- ističe se u saopštenju UP.

Kako se navodi, barska policija je, naime, tokom noći, 18.07.2026.godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova, izvršili kontrolu u ugostiteljskom objektu – jednom noćnom klubu u Sutomoru, kojom prilikom su u Odelenje bezednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedene tri osobe – Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M.J. (24) i S.Lj (33), državljani Republike Srbije.

-Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 eura, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima. U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloletnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole.

U odnosu na maloletna lica, protiv pravnog lica i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu će biti pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja korišćenja alkoholnih pića licima koja nisu navršila 18 godina - navodi se, prenose Vijesti.

Iz UP dodaju da su nadležne inspekcijske službe utvrdile veći broj nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, zbog čega su odgovornim, pravnom i fizičkim licima, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

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