Bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni oglasio se nakon imenovanja Mihaila Drapatog za novog načelnika ukrajinske vojske.

U objavi na svom Telegram kanalu Zalužni je poručio da novog komandanta očekuje izuzetno težak period.

Biće teško novom glavnokomandujućem. Teže nego što može da zamisli - napisao je Zalužni.

"Čast je važnija od funkcije"

U nastavku poruke Zalužni je naveo da vojna služba mora da počiva na časti i moralnim principima.

Prema njegovim rečima, čovek koji se vodi čašću nema idole i nema šta da izgubi osim obaveze da izvrši svoju dužnost.

Njegova poruka usledila je samo nekoliko dana nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio generala Aleksandra Sirskog sa mesta glavnokomandujućeg i na njegovo mesto postavio Mihaila Drapatog.

Promene posle političkih potresa

Zelenski je odluku o promeni na čelu vojske doneo nakon političkih previranja koja su usledila posle smene ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Prema navodima ukrajinskog poslanika Jaroslava Železnjaka, Fedorov nije uspeo da sprovede reformu sistema mobilizacije, dok su odnosi između njega i Sirskog bili ozbiljno narušeni.

Posle smene Fedorova organizovani su protesti u više ukrajinskih gradova, na kojima su demonstranti tražili i odlazak Sirskog.

Težak izazov za novog komandanta

Analitičari ocenjuju da Mihail Drapati preuzima vojsku koja se suočava sa velikim izazovima na frontu, problemima sa ljudstvom i unutrašnjim nesuglasicama.

Zalužnijeva poruka mnogi tumače kao upozorenje da promena na vrhu vojske sama po sebi neće rešiti nagomilane probleme sa kojima se suočavaju Oružane snage Ukrajine.

Izvor: Telegram / ukrajinski mediji