Donald Tramp je izjavio da Iran "očajnički želi sastanak", ali da SAD trenutno nisu zainteresovane za pregovore.

Tramp je najavio da će SAD "vrlo brzo" izvesti napad na iranski podzemni nuklearni kompleks Pikeks Mauntin.

Jemenski Huti zapretili su pomorskom blokadom saudijskih luka i upozorili saudijske brodove da ne koriste Crveno more.

Dva tankera sa saudijskom naftom za Kinu i Indiju promenila su rutu i uputila se ka Sueckom kanalu.

Azijske rafinerije razmatraju preusmeravanje isporuka saudijske nafte preko Sueckog kanala zbog bezbednosnih rizika.

Tramp je poručio da će se SAD "pozabaviti" Hutima ako sprovedu najavljenu pomorsku blokadu.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su dva broda u Ormuskom moreuzu zahvaćena velikim požarima nakon eksplozija.

IRGC poručio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren dok traje, kako navode, "američka agresija" u regionu.

Iran je zapretio potpunom obustavom izvoza nafte, gasa i hemijskog đubriva kroz Ormuski moreuz.

Najave Huta izazvale rast cena nafte; cena brenta od početka meseca porasla je za gotovo 20 dolara po barelu.

Odbor za odbranu bugarskog parlamenta odobrio je predlog za privremeno razmeštanje američkih aviona-cisterni i vojnog osoblja u vazduhoplovnoj bazi Bezmer.

Iran upozorio Bugarsku da bi podrška američkim operacijama predstavljala saučesništvo u "agresiji i ratnim zločinima" i pozvao parlament da odbaci predlog o razmeštanju američkih snaga.

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U američkim napadima na Iran od početka jula poginule 53 osobe

Najmanje 53 osobe poginule su u američkim napadima na Iran od 6. jula, saopštilo je iransko Ministarstvo zdravlja, dok su se sukobi u regionu intenzivirali tokom ovog meseca. Prema navodima poluzvanične iranske agencije Tasnim, pozivajući se na Ministarstvo zdravlja, u napadima je povređeno skoro 600 ljudi. Vašington je početkom meseca pojačao napade na Iran nakon što je Teheran izveo udare na više trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, važnom pomorskom prolazu koji je postao jedna od ključnih tačaka u pregovorima zaraćenih strana. Pentagon je tokom vikenda saopštio da su u iranskim napadima širom regiona poginula najmanje tri pripadnika američkih oružanih snaga. Istovremeno, američka vojska je u Jordanu pronašla neidentifikovane ljudske ostatke nakon što je jedan vojnik prethodno vođen kao nestao u akciji. CNN

Novi lider Hamasa: Bezbednost Palestine ključna za stabilnost regiona

Novoimenovani lider Hamasa Kalil el Haja zahvalio je posrednicima na naporima da se zaustavi, kako je naveo, nastavak izraelskog rata u Pojasu Gaze, u svom prvom obraćanju od stupanja na dužnost u ponedeljak. "Cenimo ulogu posrednika iz Egipta, Katara i Turske, koji ulažu sve napore da zaustave talas krvoprolića u Pojasu Gaze", poručio je El Haja. Pozvao je i države koje posreduju u pregovorima da "izvrše stvarni pritisak na okupacionu vladu (Izrael) kako bi sprovela ono što je dogovoreno". Ocenio je da trajna stabilnost na Bliskom istoku nije moguća bez stabilnosti Palestine. "Ono čemu svedoči region pokazuje da je stabilnost palestinskog naroda ključ stabilnosti čitavog regiona", navodi se u njegovom saopštenju. Obraćajući se međunarodnoj zajednici, El Haja je poručio da se "standard pravde u potpunosti urušava ukoliko ne uspete da zaštitite narod Gaze". Al Jazeera

Iran: Spremni smo da se suprotstavimo svakom neprijateljskom potezu SAD

Iran je poručio da će njegovi građani "ostati odlučni i ujedinjeni" nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će Sjedinjene Američke Države "uskoro i veoma snažno" napasti kompleks za koji se sumnja da je povezan sa iranskim nuklearnim programom, poznat kao Pikeks Mauntin. "Ponovljeni napadi i pretnje Sjedinjenih Američkih Država usmereni protiv mirnodopskih nuklearnih postrojenja Irana ne predstavljaju samo očigledno kršenje osnovnih principa Povelje UN, međunarodnog prava i relevantnih rezolucija Odbora guvernera, Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Saveta bezbednosti UN, već otkrivaju i duboko ukorenjeno neprijateljstvo SAD prema naučnom i tehnološkom razvoju Irana", napisao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagai na društvenoj mreži Iks nakon Trampovih izjava. "Iranske nuklearne aktivnosti u potpunosti su prijavljene IAEA, u skladu sa obavezama iz sporazuma o garancijama. Opsesivna usmerenost Vašingtona na Pikeks Mauntin, gde se ne odvijaju nikakve nuklearne aktivnosti, nije ništa drugo do izmišljeni izgovor za agresiju, razaranje i sabotaže", dodao je Bagai. "Uzgred, gde je generalni direktor IAEA, koji je ujedno i kandidat za generalnog sekretara UN? Iranski narod ostaje odlučan i ujedinjen, spreman da se svom snagom suprotstavi svakom neprijateljskom potezu Sjedinjenih Američkih Država ili narušavanju suvereniteta i nacionalne bezbednosti svoje zemlje", poručio je Bagai. Al Jazeera

Tramp: Ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuzu, bombardovaćemo elektrane

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu. "Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social. Tramp je dodao i da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".

Italija: Izrael i Liban 4. avgusta nastavljaju razgovore u Rimu

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da će sedma runda direktnih razgovora Izraela i Libana biti održana 4. avgusta u Rimu. Izraelski zvaničnici za sada nisu potvrdili taj datum. Posle prethodne runde razgovora u Rimu prošle nedelje, izraelska vojska počela je povlačenje iz probnih zona na jugu Libana kako bi libanska vojska preuzela kontrolu nad tim područjima.

EU preporučila da se izbegava vazdušni prostor Jordana

Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) preporučila je avio-kompanijama da ne koriste vazdušni prostor Jordana zbog pogoršanja bezbednosne situacije usled nastavka sukoba na Bliskom istoku. U saopštenju se navodi da se bezbednosna situacija od sredine jula naglo pogoršala, uz stalni porast vojnih aktivnosti koje utiču na vazdušni prostor Jordana. EASA je i ranije preporučila avio-prevoznicima da izbegavaju vazdušni prostor Bahreina, Kuvajta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana, Iraka i Libana.

Bugarska odbacila upozorenje Irana zbog američkih aviona-tankera

Bugarske vlasti odbacile su upozorenje Irana da bi razmeštanje američkih aviona-tankera na teritoriji Bugarske predstavljalo saučesništvo u vojnim akcijama protiv Teherana, ističući da će letelice imati isključivo logističku ulogu. Premijer Bugarske Rumen Radev izjavio je da je "kategorički isključeno" da se vojne operacije na Bliskom istoku izvode sa bugarske teritorije. "Avioni-tankeri namenjeni su isključivo logističkim misijama i dopunjavaće gorivo van bugarskog vazdušnog prostora", rekao je Radev, Bugarska vlada je u ponedeljak saopštila da će od parlamenta zatražiti odobrenje za raspoređivanje do osam američkih aviona-tankera u vazduhoplovnoj bazi Bezmer, oko 260 kilometara jugoistočno od Sofije. (Reuters)

Identifikovani ostaci trećeg poginulog američkog vojnika

Američka vojska identifikovala je trećeg pripadnika oružanih snaga za koga se veruje da je poginuo u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu kao narednicu Anđel S. Rampersad (28) iz Njujorka, saopštio je danas Pentagon.

Iranski projektili pogodili Jordan, eksplozije se čule u Eilatu

Eksplozije su se čule u izraelskom gradu Eilatu tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji.

Prema prvim informacijama, Iran je lansirao balističke rakete ka Akabi.

Za sada nije poznato kakve su posledice napada.

Iran tvrdi da je dronovima gađao američki vojni centar u Kuvajtu

Iranska vojska saopštila je da je danas dronovima gađala američke vojne snage u kampu El Doha, glavnom američkom vojnom objektu na zapadu Kuvajta.

Prema navodima iranske vojske, meta napada bila su skladišta municije i logističke opreme u komandnom centru kopnenih snaga SAD u kampu Al Doha.

Kako je navedeno, napad predstavlja 21. fazu odmazdnih dejstava zbog, tvrdi Teheran, ponovljenih američkih udara na iranskoj teritoriji.

Iranska agencija Mehr navodi da je reč o jednom od najvažnijih američkih vojnih objekata u zapadnom Kuvajtu, gde su smešteni oprema i pripadnici kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga SAD.

Iranska vojska napala baze SAD u Jordanu i Bahreinu

Iranska vojska saopštila je danas da je napala američke baze u Jordanu i Bahreinu, pri čemu su se na meti dronova, kako navodi, našle vazduhoplovna baza u Azraku i vazduhoplovna baza Isa u Bahreinu.

Vojska je ciljala stambene objekte i zgrade sa potprepštinama, kao i skladišta opreme američke vojske u bazi Azrak u Jordanu dronovima jutros, navodi se u saopštenju koje prenosi agencija Mehr.

Dronovi su, kako se dodaje, gađali velika skladišta opreme i barake, kao i objekte za održavanje i popravku teških aviona vojske SAD u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu, prenosi Al Džazira.

Aun: Liban može da razoruža Hezbolah ako se Izrael povuče sa juga

Liban može da razoruža Hezbolah, ali je za to neophodno da se izraelska vojska povuče sa juga zemlje, izjavio je libanski predsednik Džozef Aun.

Aun je rekao da Liban ne može biti bezbedan i jedinstven sve dok ne postane "jedna država sa jednom vojskom koja štiti sve Libance".

"Oružje Hezbolaha može biti razoružano ako smo iskreni o tome šta je za to zaista potrebno – a to je uklanjanje okupacije i preuzimanje pune kontrole od strane vojske", naveo je Aun.

Rojters: SAD i Saudijska Arabija pred nuklearnim sporazumom bez ključnih ograničenja

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa planira da Kongresu dostavi sporazum sa Saudijskom Arabijom o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije koji, prema izvorima Rojtersa, ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala.

Dva izvora upoznata sa sporazumom navode da bi dokument, poznat kao "Sporazum 123", trebalo narednih dana da bude dostavljen Kongresu.

Sporazum će, prema navodima, potpisati američki ministar energetike Kris Rajt i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Iran: Napadi širom zemlje, u Teheranu deluje PVO

Iranski državni mediji javili su da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, dok su napadi prijavljeni i u drugim delovima zemlje.

Delovanje protivvazduhoplovne odbrane zabeležena su na zapadu, istoku i severoistoku Teherana, navode državni mediji.

Prenose i da su napadi izvedeni na severozapadu i jugu Irana, kao i da su se eksplozije čule u Bušeru, gde se nalazi nuklearna elektrana.

Novi talas napada SAD na Iran, navodno gađani vojni objekti

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu.

Prema navodima CENTCOM-a, cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz.

Američka vojska tvrdi da je Iran u poslednja tri meseca napao više od 30 trgovačkih brodova koji su plovili tim međunarodnim plovnim putem, navodeći da su tim napadima ugroženi mornari i sloboda plovidbe.

U saopštenju se dodaje da je Ormuski moreuz i dalje otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj i da je od početka maja kroz taj prolaz prošlo "mnogo brodova i velike količine nafte".

Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio, dok je američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran.

"Problem koji trenutno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi sa pregovorima. Ako ste zbiljni i mi smo. Ako niste, učinićemo šta je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika", rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, Iran ugrožava "slobodu plovidbe" postupcima u Ormuskom moreuzu.

Kako je naveo, niti po jednom "postojećem pravnom mehanizmu" Iran nema pravo da kontroliše saobraćaj u Ormuzu, i upozorio je da bi to moglo da ima šire implikacije širom sveta.