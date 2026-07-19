Dok cene u mnogim gradovima Srbije iz godine u godinu rastu, postoji mesto u kojem se i danas može provesti ceo dan za vrlo malo para. Na društvenim mrežama pojavio se snimak grada u kome je sve jeftino od sladoleda do hrane i kafe. Sa samo 10 evra možete se provesti kao car.



Reč je o Pirotu, gradu na jugoistoku Srbije koji je poznat po bogatoj istoriji, vrhunskoj gastronomiji, čuvenom kačkavalju, pirotskom ćilimu i štedljivim domaćinima.

Ako u džepu imate svega 10 evra, odnosno nešto više od 1.100 dinara, u Pirotu ćete i dalje moći da pojedete sladoled i burek, popijete kafu, odete na bazen, pa čak i da odradite trening.

Šta možete da kupite za 1.000 dinara u Pirotu?

Kako je navedeno u pomenutom snimku ovo su zaista povoljne cene hrane i pića u Pirotu:

kugla sladoleda 40 dinara

osmina bureka sa sirom 70 dinara - u gradu sira mesnicu ne prave

jednodnevna karta za teretanu 250

velika gurmanska 350

ulaz na bazen je 200 dinara, nema gužve, a toliko košta i ulaznica za spoljašnji bazen

ovo je grad kačkavalja i ćilima

odličan espreso 150 dinara

magična priroda i gostoprimljivost domaćina je besplanta

Kada se sve sabere, za desetak evra moguće je provesti gotovo ceo dan, što je danas prava retkost.

Grad kačkavalja i ćilima

Pirot je odavno poznat po proizvodima koji su postali njegov zaštitni znak.

Pirotski kačkavalj proizvodi se po tradicionalnoj recepturi staroj više od jednog veka i smatra se jednim od najcenjenijih sireva na Balkanu.

Ništa manje poznat nije ni pirotski ćilim, ručno tkano umetničko delo koje je postalo simbol Srbije i nalazi se u domovima, muzejima i kolekcijama širom sveta. Njegova posebnost je u tome što izgleda isto sa obe strane, što predstavlja jedinstvenu tehniku tkanja.

Zašto se kaže da su Piroćanci štedljivi?

Jedna od najpoznatijih šala u Srbiji odnosi se upravo na Piroćance i njihovu štedljivost.

Međutim, iza tog stereotipa krije se istorijska činjenica. Pirot je vekovima bio trgovački grad u kojem se živelo od zanata, stočarstva i trgovine. Ljudi su pažljivo raspolagali novcem, ulagali u posao i domaćinstvo i izbegavali nepotrebne troškove.

Vremenom je takav način života prerastao u narodnu priču, pa su Piroćanci postali sinonim za racionalno trošenje novca. Sami stanovnici često kažu da nisu škrti, već jednostavno znaju kako da domaćinski raspolažu novcem.