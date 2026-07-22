Razvod pevačkog para Goge i Marka Gačića obeležio je početak 2026. godine, a detalje kraha braka nisu želeli da iznose u javnost, već su se tada oglasili zajedničkim saopštenjem.

Ono što je mnogima ostalo zanimljivo jeste činjenica da je pevačica ostala da živi sa njegovim roditeljima.

- Tačno je da sam ostala da živim kod njih. Kod njih sam u kući veliko je dvorište. To su i moji roditelji, moji drugi roditelji, koje takođe oslovljavam sa mama i tata. Tu sam u kući, pružaju mi veliku podršku, veliku ljubav meni i mojoj deci - iskreno priča pevačica.

"Sve smo se dogovorili"

Goga je iskreno govorila o tome kako je sa Markom sela i iskreno se dogovorila oko toga da je najbolje da se rastanu.

-Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila je ranije za medije.

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