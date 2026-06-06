Regionalna muzicka zvezda Tea Tairović u okviru svije turneje večeras održava koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu.

Tea je u nikad glamuroznijem izdanju izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.

Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a zajedno sa njom pevali su ovu, ali i ostale numere sa ovog albuma.

Uz vrhunsku produkciju, atraktivan scenski nastup i prepoznatljivu energiju, Tea je priredila veče za pamćenje i još jednom potvrdila status jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvezda.