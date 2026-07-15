Ipak, u narodnoj tradiciji postojala su brojna verovanja o tome da pojedini darovi nose posebnu simboliku i da mogu uticati na odnose, sreću ili blagostanje onoga ko ih prima. Iako ova verovanja nisu naučno potvrđena i predstavljaju deo narodnih običaja i kulturnog nasleđa, mnogi ih i danas poštuju iz poštovanja prema tradiciji ili jednostavno – za svaki slučaj.

Jedan od najpoznatijih običaja odnosi se na poklanjanje noževa i makaza. Verovalo se da oštri predmeti simbolično mogu da "preseku" prijateljstvo, ljubav ili porodične veze i zato nisu bili poželjan poklon. Kako bi se izbeglo takvo značenje, osoba koja primi nož ili makaze darodavcu bi dala simboličan novčić. Na taj način predmet se smatra kupljenim, a ne poklonjenim, pa se, prema verovanju, uklanja njegova negativna simbolika.

Posebno mesto u narodnim verovanjima zauzimaju i polovni lični predmeti poput nakita, satova i novčanika. Smatralo se da takvi predmeti sa sobom nose energiju, uspomene ili životna iskustva prethodnog vlasnika, zbog čega su se za poklone uglavnom birali novi predmeti koji simbolizuju novi početak, sreću i dobre želje.

Jedno od najrasprostranjenijih verovanja vezano je za novčanik. Prema običaju, on se nikada ne poklanja prazan. U njega se stavlja makar jedan novčić ili novčanica kao simbol želje da osobu kojoj je namenjen prate finansijska sigurnost, napredak i obilje. Slično pravilo važilo je i za torbe, koje su se poklanjale sa simboličnim sadržajem.

Ni prazna vaza, prema starim običajima, nije bila poželjan poklon. Verovalo se da praznina u vazi može simbolično predstavljati prazninu u domu. Zato se ona tradicionalno poklanjala zajedno sa cvećem, zelenom grančicom ili biljkom, čime je dobijala potpuno drugačije značenje – simbol života, rasta, sreće i blagostanja.

Iako danas većina ljudi ove običaje posmatra kao zanimljiv deo folklora, oni i dalje imaju posebno mesto u mnogim porodicama. Bez obzira na to da li verujete u njih ili ne, ova narodna verovanja podsećaju da poklon nije samo predmet, već i simbol dobre namere, pažnje i lepih želja upućenih osobi kojoj ga darujemo