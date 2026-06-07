Govoreći tokom promocije knjige političke analitičarke Ane Navaro, Džil Bajden je rekla da nije očekivala da će zdravstveni problemi njenog supruga dovesti do dijagnoze raka prostate, preneo je Foks njuz.

Prema njenim rečima, nakon odlaska iz Bele kuće početkom 2025. godine, Bajden je zbog dugotrajnih tegoba otišao na pregled kod urologa, nakon čega su dodatne analize potvrdile prisustvo raka.

"Džo će morati da živi sa rakom do kraja života", rekla je Džil Bajden, dodajući da bivši predsednik prima specijalizovanu terapiju i da je prošao kroz višenedeljni ciklus zračenja.

Ona je navela da 83-godišnji Bajden nastavlja da putuje i učestvuje na javnim događajima, ali da je zbog godina, bolesti i terapija usporio tempo.

Tokom razgovora osvrnula se i na predsedničku kampanju iz 2024. godine, navodeći da je Džo Bajden odluku o povlačenju iz izborne trke doneo nakon što je zaključio da nema drugog izbora.

Ona je rekla da ju je pogodilo to što su pojedini demokratski zvaničnici javno pozivali njenog supruga da odustane od kandidature.

Na pitanje kakvog bi predsednika želela da vidi nakon Trampovog mandata, Džil Bajden je odgovorila da su joj najvažnije osobine integritet, poverenje i empatija.