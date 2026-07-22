Novi letovi NATO aviona u neposrednoj blizini ruskih granica ponovo su privukli pažnju nakon što su podaci o kretanju letelica pokazali pojačanu aktivnost iznad Baltika i severa Evrope.

Prema analizi podataka o letu koju prenosi Sputnjik, britanski izviđački avion Boing RC-135W „Rivet Džoint“ leteo je duž granice Kalinjingradske oblasti, dok su istovremeno u regionu dejstvovali i NATO avion za rano upozoravanje E-3A Sentry AWACS i britanski patrolni avion P-8 Poseidon MRA1.

Izviđački avion leteo uz Kalinjingrad

Kako se navodi, britanski RC-135W „Rivet Džoint“ poleteo je iz vazduhoplovne baze Vadington, nakon čega je preko Poljske i Litvanije stigao do područja Baltičkog mora.

Prema podacima o letu, avion je potom leteo duž granice ruske Kalinjingradske oblasti pre nego što je krenuo nazad ka matičnoj bazi.

AWACS treći dan iznad Riškog zaliva

Istovremeno, NATO avion za rano upozoravanje E-3A Sentry AWACS treći dan zaredom kružio je iznad Riškog zaliva.

Letelica je poletela iz nemačkog Gajlenkirhena, preletela Nemačku, Poljsku i Litvaniju, a zatim nastavila patrolu u području zapadno od Rige.

AWACS predstavlja ključni element NATO sistema za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora, sa radarom koji može da otkriva ciljeve na udaljenosti do oko 600 kilometara.

„Posejdon“ patrolirao kod Murmanska

Prema istim podacima, britanski Boing Posejdon MRA1 izvodio je izviđačku misiju iznad međunarodnih voda Barencovog mora, između norveškog Kirkenesa i ruskog Murmanska.

Ovaj tip aviona koristi se za izviđanje, protivpodmorničke operacije i nadzor pomorskih područja.

Rusija poslednjih godina više puta upozorava na povećano prisustvo NATO snaga u blizini svojih zapadnih granica, dok Alijansa svoje aktivnosti opisuje kao deo politike odvraćanja i jačanja bezbednosti saveznika.

Izvor: Sputnjik