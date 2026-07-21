Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije i dama za kojom je uzdisao svaki muškarac preminula je u 87. godini života.

Vest o smrti saopštila je njena porodica, dok će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno saopštene.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

Majčino ime dodala je svom

Kada se Oliverina majka, Katarina Petrović, rođena Jovančić, teško razbolela, ćerka ju je svakodnevno obilazila u bolnici, hranila i negovala. Osećala je da je polako gubi. Miladin Šakić joj je tada mnogo pomagao i bezuspešno pokušavao da je uteši.

Pred smrt, majka je zamolila da joj donesu televizor kako bi mogla da gleda svoju ćerku u novogodišnjem programu, koji je Olivera u to vreme snimala uprkos velikoj tuzi. Doček Nove godine provela je kraj njenog uzglavlja. Drugog januara se probudila i, pošto je tada emitovana repriza programa, uspela je da poslednji put vidi svoju jedinicu. Preminula je dva dana kasnije, 4. januara 1969. godine.

Olivera je bila u velikom šoku. Izgubila je glas i sa okolinom je komunicirala preko ceduljica.

Tada je, u čast svoje majke, odlučila da svom scenskom imenu, uz svoje kršteno ime, doda i majčino ime, pa je postala Olivera Katarina.

Kada su je pitali: „Znače li dva imena da Olivera Katarina vredi za dve žene?“, odgovorila je:

-Ne. To znači da sam odala zahvalnost svojoj majci, koja se zvala Katarina i koju sam rano izgubila. Bila je moj anđeo čuvar, oličenje božanske blagosti, nežnosti i lepote, ali i čvrstog karaktera. U svakom pogledu bila je čedna. U životu je volela samo jednog čoveka, mog oca, 'Dunavskog vuka', koji je bio dosta težak, a ona je sve trpela i žrtvovala se za svoju porodicu, za mene... To je bilo najmanje što sam mogla da učinim za svoju majčicu - bila je iskrena Olivera Katarina.

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