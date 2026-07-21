Glumice su oduvek privlačile pažnju javnosti, pleneći talentom, šarmom i harizom. Domaće dramske umetnice osvajale su ne samo Jugoslaviju, već i ceo svet. Ipak, posebno su ostali upamćeni brakovi sa političarima i funkcionerima. Muškarci su se navodno tukli zbog Olivere Ktarina.

Neki od filmova u kojima je glumila su "San", "Polenov prah", "Derviš i smrt", "Skupljači perja"... Drama Saše Petrovića donela joj je i prvu nagradu u Kanu, a tada ju je ceo svet primetio zbog njene lepote.

Diva Olivera Katarina imala je iza sebe dva braka. Prvi sa kritičarem Vukom Vučom, a drugi sa tadašnjim predsednikom vlade grada Beograda Miladinom Šakićem, sa kojim je dobila sina Maneta Šakića.

Verovalo se da biti supruga političara podrazumeva mnoge beneficije i olakšice u poslu kojim ste se bavili...

- Kod mene je sve apsolutno obratno! Bila sam kao ptica koja je ostala bez jata: drugo jato me nikad nije prihvatilo, a ono u kom sam bila, isto me je zaboravilo, pa sam ostala sama. To je počinjalo da mi biva jasno kad su filmovi nestali. Do tada sam bila veoma tražena, dobila nagradu distributera „Beograd-filma" - a u štampi se tvrdilo da je u pitanju nagrada grada Beograda gde mi je muž potpredsednik, što, naravno, nije bilo tačno - zvali su me, i onda, odjednom, ništa! Ćutanje. Nastavilo se sitnim peckanjima, stalnim degradiranjem mojih uspeha po svetu, prećutkivani su napisi u stranoj štampi, jednostavno, dolazila sam sve više u senku...Bar mi je, mislila sam, ostala muzika - rekla je Olivera Katarina za "Bolju prošlost" 1987. godine.

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