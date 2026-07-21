Olivera Katarina 5. marta, proslavila je svoj 86. rođendan, a ostala je upamćena kao jedna od najlepših i najfatalnijih žena bivše Jugoslavije.

Nažalost, danas su stigle tužne vesti. Najlepša glumica svih vremena preminula je, što su potvrdili članovi porodice.

Njena pojava privlačila je pažnju moćnih muškaraca, pa je tako, tokom boravka u Parizu, odbila čak i udvaranje jednog riđokosog monarha. Razlog za to bila je njena prva velika ljubav, koji je bio vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović.

Njen život su posebno obeležili susreti sa Josipom Brozom Titom, na koga je ostavila snažan utisak.

Prvi put su se sreli dok je snimala pesmu "Niška banja", kada je Tito lično preuzeo kameru od kamermana kako bi je sam snimio. Drugi susret desio se na dočeku Nove godine, na kojem je bila sa suprugom Miladinom, kada joj je preneseno da Tito želi da mu peva.

Olivera je tada primetila da je Tito "pravi muškarac", kome se svidela kao pojava, što je navodno izazvalo otvorenu ljubomoru Jovanke Broz.

- Uvek je lepo reagovao kad bih pevala i svidela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: "Evo ti je". To sam čula. Možda je bila ljubomorna, a on se činio kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno - priznala je Olivera.

"To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film"

Međutim, treći susret na Tari umalo ju je koštao života. Olivera je u svojoj autobiografiji otkrila da je tamo preživela pravo maltretiranje.

- To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam htela mužu da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da mu pevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vežbala sa trubačima dok nisam promukla. Odjednom, Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi otpozadi i deru se na mene da izađem i pevam pred Tita, ali prošlo je to nekako - napisala je u autobiografiji.

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