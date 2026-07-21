Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije i dama za kojom je uzdisao svaki muškarac preminula je u 87. godini života.

Vest o smrti saopštila je njena porodica, dok će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno saopštene.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

Dobila ga je sa drugim mužem

Dva puta se udavala. Prvi sa kritičarem Vukom Vučom, a drugi sa tadašnjim predsednikom vlade grada Beograda MIladinom Šakićem sa kojim ima sina Maneta Šakića!

Njen sin se bavi slikarstvom, a pre nekoliko godina bio je uvučen u jedan skandal, kada je i poslednji put bio prisutan u javnosti.

Naime, Mane je 2013. tokom jednog konkursa imao incident sa članicom komsije za dodelu sredstava na konkursu za savremene vizuelne umetnosti. On je želeo da se uveri da li su njegovi favoriti dobili sredstva od Ministarstva, ali kako nije dobio informacije, Šakić je tada navodno pokušao šamarima da "opomene" članicu komisije zbog čega je u Ministarstvo kulture dolazila i policija. Mane je u medijima kasnije demantovao šamaranje.

Godinu dana pre toga, Mane se u emisiji "Granica" posvađao sa pevačicom Martom Savić. Slikar je pokušavao da objasni da on nije običan čovek kao svi ti ljudi koji su tom prilikom bili u publici, a Marti je zasmetalo što se izdiže iznad svega. Marta je tada tvrdila da je "Čovek, čovek", a on da ne pripada tom običnom miljeu.

Mane se umetnošću prvo bavio u Srbiji, potom se preselio u Španiju, a sada radi i živi u Americi.

Dok je bio u Beogradu, Mane je kratko živeo sa svojom slavnom majkom i tom prilikom ona je izjavila:

- Mane je dugo živeo sam, sada mu je nepojmljivo da živi sa majkom. Teško mu to pada. Teško pada i meni iako mi je zadovoljstvo da udovoljavam sinu, kao svakoj majci, da mu kuvam, spremam… Mada se obožavamo, zajednički život je katastrofa! U stvari, ja svoj stan nikada nisam mi imala! Nikad mi to materijalno ni bilo toliko bitno. Stan je imao moj suprug, nasledio ga je moj sin - objasnila je Olivera Katarina.

Olivera Katarina je, inače, celog života želela sina i sa njim je oduvek u odličnim odnosima. Uprkos velikoj slavi, sin joj je, ipak, najveći ponos i nagrada.

- To je bila najveća radost za mene. Toliko sam bila srećna kada sam rodila sina, i danas sam srećna što ga imam. To me ispunjava. Dužnost svake žene je da se realizuje kao majka, a danas se, nažalost, može čuti među mladima kako je važno ostvariti se, imati karijeru, uspeti, uspeti i samo uspeti... Šta je to, uopšte, uspeh? Kada sve to dođe do nekog nivoa, shvatite kako uspeh ništa ne znači ako nemate normalnu porodicu, ako nemate dete kojim ćete produžiti život. Naše mlade devojke greše što odlažu udaju i trudnoću - ispričala je u jednom intervjuu Olivera Katarina.

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