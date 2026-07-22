Poznata pevačica Nina Badrić pre nekoliko godina kupila je kamenu kuću na Hvaru, koju je pretvorila u luksuznu letnju oazu u kojoj se odmara od nastupa i koncerata.

Sa početkom lepih dana, ona Zagreb menja ovim utočištem na moru, čiji je minimalistički enterijer uredila po sopstvenom ukusu.

Pored uživanja u sjajnom ambijentu, Nina je privukla pažnju i svojom linijom, koju je dovela do perfekcije. Višak kilograma izgubila je prateći savete Novaka Đokovića, čija se ishrana zasniva na autofagiji i isključuje namirnice životinjskog porekla, a slika na kojoj pozira sa ljubimcem oduševila je mnoge.

Pričala o svojoj transformaciji

O svojoj transformaciji i novom načinu života, pevačica je govorila da je sve stvar rutine.

-Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe. Sve je stvar odluke i rutine - rekla je Nina.

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