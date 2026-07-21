Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije i dama za kojom je uzdisao svaki muškarac preminula je u 87. godini života.

Vest o smrti saopštila je njena porodica, dok će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno saopštene.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

U braku sa drugim suprugom Miladinom Šakićem dobila je sina Maneta, a i dan danas je ostala upamćena njegova svađa sa pevačicom Martom Savić u emisiji "Granice".

Podsećanja radi, u emisiji "Granica" na televiziji Hepi žestok sukob slikara Maneta Šakića i pevačice Marte Savić.

Verovatno ni oni sami ne znaju kako je počela žučna rasprava iz ozbiljne teme, predrasude ili osude, ali slikar Mane Šakić i pevačica Marta Savić, su izvređali jedno drugo, ali i zemlju, i Srbe.

Pevačica nije dozvolila slikaru da se izdiže, iznad ostalih ljudi, ali je on koristio sve argumente da objasni da on nije običan čovek, a Srbi su seljaci!?

- Ne možemo mi kao običan narod da sudimo o nekim stvarima – rekla je Marta Savić.

- Šta vi hoćete da kažete, da ste običan narod? – brecnuo se Mane Šakić, sin Olivere Katarine.

- Naravno da pripadam običnom narodu, pa svi smo mi ljudi – rekla je Marta.

- Nisam običan narod, ne pripadam mu. Prvo da razjasnimo, Srbi nisu običan narod – držao se svoje teorije slikar.

- Čovek je čovek - tvrdila je Marta.

- Nije isto - bio je uporan Mane.

- Vi mislite da ste bolji od ovog sveta u publici? Mislite da medju njima nema genija? – pitala je Marta.

- Mislim da nismo svi isti. Nisam seljak, ovo je država seljaka. Srbi su seljaci. Meni su svi seljaci - bio je oštar Šakić.

- Pa eto, nemate plavu krv, to znači da ste isti kao svi mi ovde - rekla je Savićeva.

- Nisam isti, nismo svi mi isti. Ovom narodu se nameće katastrofa od sadržaja. Video sam da ismevaju invalide na televiziji - rekao je Mane.

- Mislim da grešite, ljudi sami traže zabavu. To ne može da im se nametne. Kada je zabava u pitanju, ne nameće se - bila je uporna Marta Savić.

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