Američki ministar odbrane Pit Hegset našao se u centru nove polemike nakon što su američki mediji objavili da je prošlog meseca uklonio devet oficira mornarice sa liste za unapređenje, među kojima su bile žene i crni pripadnici službe.

Prema pisanju lista The Guardian, nakon te odluke među 22 kandidata za čin admirala sa jednom zvezdicom ostali su isključivo muškarci, uglavnom belci.

List The New York Times navodi da je Hegsetova intervencija predstavljala neuobičajen potez i da je narušila sistem unapređenja koji bi trebalo da bude zasnovan na zaslugama i politički neutralan. Istovremeno, taj potez se dovodi u vezu sa naporima administracije Donalda Trampa da ukine programe raznolikosti, jednakosti i inkluzije (DEI) u vojsci.

Izvor iz američke mornarice rekao je da su zvaničnici bili „veoma sigurni“ u kvalitet svih kandidata koji su se nalazili na listi, uključujući i one koji su kasnije uklonjeni, dodajući da Hegset nije obrazložio svoju odluku.

Jedan od izvora upoznatih sa slučajem izjavio je da ministar odbrane ima svoje omiljene vojne specijalnosti i da je, prema njegovim rečima, posmatrao i pol i rasu kandidata.

Međutim, Pentagon je odlučno odbacio takve optužbe.

- Kao što smo i ranije rekli, vojna unapređenja dobijaju oni koji su ih zaslužili. Ministarstvo nikada neće uzimati u obzir boju kože pripadnika službe niti njihov pol kao faktor pri unapređenjima - izjavio je glavni portparol Pentagona Šon Parnel.

On je dodao da su pod predsednikom Donaldom Trampom i ministrom Hegsetom meritokratija i stručnost glavni principi u Ministarstvu odbrane.

Prema navodima američkih medija, ovo nije prvi put da je Hegset intervenisao u procesu unapređenja. U martu je, kako se tvrdi, naložio da sa liste kandidata za generalski čin budu uklonjene dve žene i dvojica crnih oficira.

Hegset je i ranije javno kritikovao programe raznolikosti i ono što naziva „vouk“ ideologijom u američkim oružanim snagama.

- Predugo smo unapređivali previše uniformisanih lidera iz pogrešnih razloga na osnovu njihove rase, rodnih kvota ili takozvanih istorijskih presedana. Što pre budemo imali prave ljude na pravim mestima, to ćemo pre moći da sprovodimo prave politike - rekao je on tokom jednog sastanka vojnih komandanata u Virdžiniji.

Američki mediji navode da je Hegset od dolaska na čelo Pentagona smenio ili marginalizovao gotovo tri desetine visokih vojnih oficira. Među njima su bile i admiral Liza Franketi, viceadmiral Šošana Čatfild, kao i Ivet Dejvids, prva žena koja je predvodila Američku pomorsku akademiju.

Istovremeno, Trampova administracija nastavila je reforme unutar vojske koje uključuju pokušaje ograničavanja pojedinih programa raznolikosti, kao i nova pravila koja se odnose na služenje transrodnih pripadnika vojske.

Najnovija odluka izazvala je burne reakcije u američkim političkim i vojnim krugovima, a pojedini bivši zvaničnici ocenjuju da se ministar odbrane previše direktno meša u proces koji je tradicionalno bio prepušten vojnim strukturama.