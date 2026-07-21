Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije i dama za kojom je uzdisao svaki muškarac preminula je u 87. godini života.

Vest o smrti saopštila je njena porodica, dok će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno saopštene.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

Poslednjih godina Olivera Katarina se povukla z javnosti. Iako je bila jedna od najpoznatijih žena Jugoslavije, poslednje dane provele je zaboravljena od svih.

Olivera Katarina je govorila o finansijskim problemima i usamljenosti u poslednjim intervjuima. Poslednje dane je provela u iznajmljenom stanu u Beogradu i da je, kako bi platila osnovne životne troškove, bila prinuđena da prodaje stvari iz svog doma.

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti -rekla je ona za medije svojevremeno.

Voleo je svaki muškarac pored koga je prošla

Ona koja je snimala u studijima Pariza, Rima, Beča, Moskve, Berlina, Minhena, Haga, Sofije, Njujorka, Los Anđelesa, Tokija, Melburna i Bagdada; za kojom je ludovala gotovo cela bivša Jugoslavija

– od političara visokog ranga do običnih ljudi; koja je osvajala publiku od Guče do Kana; lepotica u koju je krišom gledao muž Klaudije Kardinale; zavodnica zbog koje je nekoliko ucveljenih obožavalaca pokušalo da se otruje; žena koju je lično prosio vlasnik „Paramaunta“, i zbog koje je najveći zavodnik Jugoslavije zaboravio i na UDBU i na koprodukcije „Avala filma“ – odjednom se iz stvarnosti ispunjene divljenjem i obožavanjem preselila u mit.

Od svih heroina sa beogradskog asfalta i javne scene bivše Jugoslavije, jedino je „Oli nacionale“ postala legenda još za života, i to upravo u godinama koje svakoj autentičnoj zvezdi predstavljaju prekretnicu na putu ka punom sjaju.

Istina, naša glumica nikada nije igrala u srceparajućim melodramama niti je dostigla svetsku slavu Vivijen Li, ali je kroz život – pre svega umetnički – prohujala poput vihora.

Njena karijera, međutim, nekim neobičnim spletom okolnosti, postepeno je potonula u zaborav i tišinu.

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