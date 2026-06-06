Indi Aradinović je zabrinula svoje pratioce najnovijom objavom na društvenim mrežama, kada je pokazala fotografiju povrede zadobijene tokom treninga.

Na svom Instagram profilu je objavila fotografiju iz teretane i pokazala da je raskrvarila nogu.

Krvava mrlja koja se videla preko čarape je mnoge zabrinula, a Indi se našalila na svoj račun.

- Krv plus trening jednako je rezultat - napisala je pevačica.

Indi je ubrzo objasnila da je do nezgode došlo upravo tokom vežbanja, pokazujući da put do željenih rezultata nije uvek jednostavan. Iako je prizor na prvi pogled delovao zabrinjavajuće, pevačica je svojim komentarom jasno stavila do znanja da nema mesta panici.

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