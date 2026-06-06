- Određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije, Aleksandra Vučića i njegove porodice, idu toliko daleko da njega i članove njegove porodice nazivaju kriminalcima, a šefa Kavačkog klana, Radoja Zvicera, "književnim likom" i "načinom da srpski predsednik sebe objavi kao žrtvu" - istakla je Branbić na društvenoj mreži Iks.

Ona je dodala da za te medije - Zvicer je heroj-mučenik, a porodica Vučić vodi kriminalni "porodični posao".

- Samo što u realnom svetu, taj "književni lik" od ljudi pravi ćevape i jedan je od najopasnijih i najtraženijih kriminalaca na svetu, a Aleksandar Vućić je jedini koji je objavio rat protiv takve mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji. I to znaju svi. Biće da to određene krugove u Crnoj Gori boli - zaključila je Brnabić.

Podsetimo, Brnabić je reagovala na objave blokaderskih medija koji tvrde da se "protiv Crne Gore vodi hibridni rat" i da je pokazatelj navodno pronađeni "voki-tokiji" i transparent "Srbija pobeđuje!" kod putnika iz Srbije. Ona je podsetila šta su sve studenti blokaderi koje upravo ti mediji podžavaju držali u zgradi Rektorata - od pirotehničkih sredstava, preko plakata različite sadržine koje su pozivale na sukobe, do "čitave male bolnice" medicinskih sredstava

- Zamislite da se sve to našlo na nekom letu za Tivat, šta bi u stvari rekli da smo mi pokušavali da uradimo u Crnoj Gori? Verujem da bi bio direktan napad na Crnu Goru i po članu pet Ugovora o NATO-u, ako je jedna članica napadnuta, sve su napadnute, mi bismo verovatno danas bili u ratu sa NATO-om - istakla je Brnabić.

Onda je dodala da kada je sve to nađeno u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, "onda nikom ništa".

- Onda je to potpuno uobičajeno i normalno da se takve stvari nalaze u Rektoratu - istakla je Brnabić.

Snimak obraćanja predsednice Narodne Skupštine, kao i snimak šta je sve pronađeno kod studenta blokadera možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.