Tajland je od juna 2026. godine uveo drastično strože zakone o kanabisu, pa čak i najmanja greška prilikom pakovanja može imati ozbiljne posledice.

Svako ko pokuša da unese ili iznese proizvode od kanabisa bez dozvole rizikuje do 10 godina zatvora i novčanu kaznu od oko 15.000 dolara.

Američki zvaničnici upozoravaju putnike da pažljivo pregledaju prtljag pre polaska, jer čak i proizvodi koji su legalni u njihovoj zemlji mogu biti zabranjeni u inostranstvu. Tajland, koji je 2022. godine dekriminalizovao kanabis, sada je ponovo uveo stroge restrikcije - dozvoljena je samo medicinska upotreba uz lekarsku potvrdu, prenosi Poslovni.hr.

Ova promena je izazvala haos među turistima i vlasnicima prodavnica, jer su hiljade lokala zatvorene, a putnici zbunjeni novim pravilima. Stručnjaci upozoravaju da nepoznavanje zakona nije opravdanje, te da se pre svakog putovanja treba informisati o lokalnim propisima.

U većem delu Azije, uključujući Singapur i Indoneziju, zakoni o drogama ostaju izuzetno strogi - u nekim slučajevima čak i sa smrtnom kaznom za trgovinu narkoticima.

Poruka je jasna: ono što je dozvoljeno kod kuće, može vas u inostranstvu koštati slobode.