Pevačica Mina Kostić hospitalizovana je u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević", gde je, prema navodima, dovedena juče, 31. maja, u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Nakon što je vest dospela u javnost, brojni njeni kolege javno su joj pružili podršku.

Među njima se oglasila i pevačica Indi Aradinović, sa kojom je Mina pre nekoliko decenija imala fizički sukob.

Indi je objavila njen snimak na društvenim mrežama i uz objavu stavila emotikone srca i podignute šake, kao znak podrške koleginici.

Skandal obeležio estradu

Dok javnost i mediji i dalje intenzivno prate razvoj situacije, ponovo se podseća na jedan od najvećih estradnih skandala, fizički obračun njih dve na Grandovom festivalu 2008. godine. Taj incident se i danas prepričava u javnosti.

Kao navodni razlog sukoba tada se pominjalo to da je Indi bila u emotivnoj vezi sa bivšim suprugom Kostićke, Tiosavom Sretenovićem Tikom.

Iako je od tog događaja prošlo više od decenije, njihov odnos i dalje nije u potpunosti razrešen.

Mina je ranije, u izjavi datoj pre nekoliko godina, prokomentarisala taj incident i izrazila kajanje zbog svoje reakcije.

-To je bilo namešteno, ona je nasela na priču novinara. Neću da joj spominjem ime i ne želim da joj dajem na značaju, svi znaju na koga mislim. Kajem se zbog toga i žao mi je što sam tada tako reagovala, ali sam tada bila u specifičnoj situaciji i prošla sam kroz težak period jer sam verovala pogrešnim ljudima. Kada nekome verujete, a ta osoba vam okrene leđa, to je veoma bolno. Priča da smo se posvađale zbog tog muškarca nema nikakve veze sa istinom i to me nikada nije interesovalo. Kada stavim tačku na ljubav ili prijateljstvo, za mene povratka više nema - izjavila je potom.

Ostaje 30 dana u Lazi?

Prema navodima izvora bliskog pevačici, u ustanovi bi mogla biti zadržana i do mesec dana.