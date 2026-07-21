Donji dom ruskog parlamenta, Državna duma, usvojio je u drugom i trećem čitanju zakon kojim se proširuje lista razloga zbog kojih strani državljani mogu biti proterani iz Rusije.

Prema novim pravilima, deportacija će biti moguća u većem broju slučajeva nego do sada, uključujući određene prekršaje vezane za javni red i bezbednost.

Za koje prekršaje sada preti deportacija?

Kako prenose ruski mediji, među razlozima za proterivanje stranaca ubuduće će biti:

učešće na neprijavljenim protestima,

radnje koje vlasti kvalifikuju kao „diskreditaciju“ Oružanih snaga Rusije,

javni pozivi na uvođenje sankcija protiv Rusije,

kršenje pravila tokom vanrednog ili ratnog stanja,

ometanje saobraćaja,

neposlušnost prema policiji ili graničnoj službi,

sitno huliganstvo,

diskriminacija,

upotreba vatrenog oružja na mestima gde je to zabranjeno.

Pored toga, povećane su i novčane kazne za prekršaje koji se odnose na prelazak državne granice, ulazak i boravak stranaca u Rusiji, kao i za nezakonito zapošljavanje stranih državljana.

Pooštreni uslovi za državljanstvo

Poslanici su usvojili i poseban zakon kojim se dodatno pooštravaju uslovi za dobijanje ruskog državljanstva.

Prema novim pravilima, osobe koje imaju krivičnu presudu neće moći da steknu rusko državljanstvo. To se odnosi na presude izrečene kako u Rusiji, tako i u drugim državama.

Krivični dosije biće razlog i za odbijanje zahteva za stalni ili privremeni boravak.

Svi strani državljani koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu moraće da dostave potvrdu da nisu osuđivani, pri čemu će se proveravati period još od navršene 14. godine života.

Od ove obaveze izuzeti su maloletnici, osobe sa statusom izbeglica, kao i strani državljani koji po ugovoru služe u Oružanim snagama Rusije ili su učestvovali u borbenim dejstvima u njihovom sastavu.

Moskva nastavlja da pooštrava migracionu politiku

Poslednjih godina ruske vlasti postepeno uvode strože propise za strane državljane.

Između ostalog, formiran je registar osoba koje se nalaze pod posebnim nadzorom, uvedena je obaveza polaganja testa iz ruskog jezika za decu stranaca koja žele da se upišu u škole, dok su pooštreni i uslovi za ubrzano dobijanje boravišne dozvole na osnovu braka sa ruskim državljaninom.

Izvor: Meduza