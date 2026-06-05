Sve je više spekulacija da između Duška Tošića i atraktivne Nore postoji nešto više od prijateljskog odnosa, a dodatnu pažnju javnosti izazvale su njihove najnovije objave na Instagramu.

Oboje su objavili fotografije iz Istanbula, što je pokrenulo lavinu komentara i nagađanja o mogućoj romansi.

Bivši fudbaler objavio je nasmejanu fotografiju iz jednog restorana u turskoj metropoli, uz poruku pozitivnog tona u kojoj naglašava važnost osmeha i dobrog raspoloženja.

Istovremeno, Nora je takođe objavila selfi i kadrove iz Istanbula, što je dodatno podgrejalo sumnje da su boravili na istoj lokaciji.

Čini se da je par rešio da ozvaniči romansu, te je tako Nora objavila fotografiju u zagrljaju deset godina starijeg Duška Tošića, ostaje nam da čujemo komentar bivše supruge Jelene Kareluše.

Potvrdio ljubavnu romansu

Podsećanja radi, Tošić se ranije kratko oglasio i potvrdio da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da ulazi u detalje svog odnosa sa Norom.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam – izjavio je tada bivši fudbaler za Direktno.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih natpisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene Karleuše, čini se da je ponovo pronašao mir i stabilnost.

Nora je, prema dostupnim informacijama, prva devojka sa kojom se pojavio u javnosti nakon kraja braka, a oni koji ga poznaju tvrde da poslednjih meseci deluje znatno opuštenije i zadovoljnije.

Nora bila veliki fan Jelene Karleuše

Takođe, prema navodima iz okruženja, Nora je ranije bila administrator jedne fan Karleušine stranice na društvenoj mreži Instagram, koja je objavljivala fotografije i snimke sa nastupa, kao i modne kombinacije i izjave pevačice.

Izvor blizak njoj navodi da je Nora godinama bila veliki fan Jelene Karleuše, da je pratila njen rad i divila se njenom stilu, izgledu i muzici.

Kako se tvrdi, redovno je posećivala njene nastupe u Beogradu, često se nalazila u prvim redovima, a vremenom je počela i da imitira njen modni izraz.

Isti sagovornik navodi i da se Nora postepeno oblikovala pod uticajem svog idola, dok se u jednom trenutku u njenom životu pojavio Duško.

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