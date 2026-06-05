Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je danas na tvrdnje novinarke Danice Vučinić da je pokušao da izazove novi politički skandal, poput onog koji se dogodio u Potočarima, poručivši da takve ocene ne odgovaraju činjenicama.

Govoreći pred novinarima, Vučić je sa nevericom komentarisao takve navode i podsetio na događaje iz Potočara, kada je tokom komemoracije bio fizički napadnut.

– Ja izazvao skandal u Potočarima, hteli da me linčuju... – rekao je predsednik Srbije.

"Ćutite na otimanje teritorije"

Vučić je ocenio da pojedini kritičari prećutkuju mnogo važnije političke teme, dok istovremeno pokušavaju da odgovornost prebace na Srbiju.

– Znate, ćutite sve vreme, na nasilnu aneksiju, na otimanje teritorije, na sve to nam kažete da je u toku divna revolucija i rušenje ustavnog poretka – rekao je Vučić.

On je dodao da se često primenjuju dvostruki standardi kada je reč o događajima u regionu i odnosu prema Srbiji.

Pomenuo i dolazak državljana u Beograd

Predsednik Srbije osvrnuo se i na događaje za koje smatra da nisu dobili dovoljno pažnje javnosti.

– Na dan kada je to trebalo da se desi pošaljete više od 2.000 državljana u Beograd. Dakle, da ne pričam dalje o tome – kazao je Vučić.

Nije želeo dodatno da komentariše ovu temu, ali je naglasio da postoje brojna pitanja na koja javnost još nije dobila odgovore.

Zahvalio se građanima

Na kraju obraćanja, Vučić je uputio zahvalnost domaćinima u Crnoj Gori, ali i brojnim građanima koji su ga tokom boravka u Tivtu srdačno pozdravljali.

– Da se zahvalim još jednom na gostoprimstvu, kod nas ćete uvek imati bolje gostoprimstvo. A da se sada ozbiljno zahvalim hiljadama ljudi koji su iskreno rekli „dobrodošao“, tako da hvala svim tim divnim ljudima, uvek su dobrodošli u Srbiju, i ja ću se uvek osećati ovde kao kod kuće baš zbog tih divnih ljudi – poručio je predsednik Srbije.

Vučićeve izjave izazvale su veliku pažnju tokom Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, gde se danas okupio veliki broj regionalnih i evropskih lidera.