Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tivtu da Srbija želi saradnju sa Crnom Gorom, ali je istakao da postoje teme koje smatra znatno važnijim od pitanja izručenja nekadašnjeg visokog crnogorskog funkcionera Svetozara Marovića.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će Srbija sarađivati sa Crnom Gorom po pitanju Marovićevog izručenja, Vučić je poručio da prioritet vidi u poštovanju međunarodnog prava.

– Pre svega ćemo pokušati da sarađujemo sa Crnom Gorom po pitanju poštovanja Povelje Ujedinjenih nacija i Rezolucije 1244, što je hiljadu puta veće i ozbiljnije pitanje. Hvala vam, živela Srbija – rekao je predsednik Srbije.

Kratak odgovor na pitanje o Maroviću

Vučić nije želeo detaljnije da komentariše pitanje izručenja Svetozara Marovića, već je fokus prebacio na, kako je naveo, mnogo značajnija politička i međunarodnopravna pitanja.

Njegova izjava izazvala je pažnju prisutnih novinara, budući da je pitanje Marovića godinama jedna od tema u odnosima između Beograda i Podgorice.

Reagovao na nove provokacije

Nakon dodatnih pitanja i, kako su pojedini mediji ocenili, provokativnih komentara dela crnogorskih novinara, Vučić je odgovorio uz osmeh.

– Lak i lep vam je život, živela Srbija – poručio je predsednik.

Njegova reakcija izazvala je pažnju okupljenih novinara na Samitu EU – Zapadni Balkan koji se danas održava u Tivtu.

Samit okupio lidere regiona

U Tivtu su se danas okupili lideri zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici Evropske unije i međunarodni zvaničnici kako bi razgovarali o regionalnoj saradnji, evropskim integracijama i bezbednosnim izazovima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom samita imao je više bilateralnih susreta i razgovora sa evropskim liderima, a njegovi odgovori na pitanja novinara privukli su veliku pažnju javnosti.