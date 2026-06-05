Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boljevcu uhapsili su M. P. (55) iz Loznice, zbog sumnje da je iz prostorija jednog preduzeća ukrao veću količinu novca i zlata.

Kako je saopštila Policijska uprava u Zaječaru, osumnjičeni se tereti za krivično delo teška krađa. Sumnja se da je u periodu od 14. do 16. marta provalio u prostorije preduzeća i ukrao 162.000 evra, kao i zlatni nakit vredan oko 56.000 evra.

M. P. je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, koje mu je odredilo pritvor do 30 dana.

BONUS VIDEO: