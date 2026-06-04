Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, posetio je i danas svoju verenicu Minu Kostić u psihijatrijskoj klinici „Laza Lazarević“, gde je ona trenutno smeštena.

Po izlasku iz ustanove, bio je vidno neraspoložen i sa crnim naočarima koje nije skidao sa lica. Iako je u početku odbijao da daje izjave, Kasper je kratko prokomentarisao:

-Dobro sam, ne bih da dajem još uvek bilo kakve izjave - rekao je kratko Mane za Blic, dok je prolazio ulicom i sve vreme pušio cigaretu. Prolaznici su ga prepoznali, ali nije se zadržavao.

Juče takođe dolazio u posetu

Podsetimo, on je i prethodnog dana posetio kliniku, kada je delovao još uznemirenije.

Tada je takođe bio sa crnim naočarima, slušalicama u ušima i, kako se navodi, delovao odsutno.

Kako je ranije poznato, Mina Kostić je premeštena sa jednog na drugo odeljenje, o čemu Kasper nije želeo da govori za medije.

Prethodno je na društvenim mrežama poručio da je ona stabilno, navodeći da su trenutne okolnosti posledica pritisaka sa kojima se pevačica suočavala ranije u životu.

Alo/Blic