Jemenski pobunjenički pokret Huti („Ansar Alah“) saopštio je da je dronovima i raketama napao dva saudijska naftna tankera, „ENCELIA“ i „LAYLA“, kao odgovor na kršenje pomorske blokade u Crvenom moru.

Huti tvrde i da su preusmerili oko 10 komercijalnih brodova u Crvenom moru, da promene kurs i odustanu od plovidbe ka saudijskim lukama. Jemenski pobunjenici proglasili su potpunu pomorsku blokadu Saudijske Arabije u sklopu šire eskalacije povezane sa američko-izraelskim ratom protiv Irana, navodeći da uzvraćaju na višegodišnju saudijsku opstrukciju jemenskih luka i aerodroma.

Organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je danas da je primila izveštaj da je još jedan tanker pogođen nepoznatim projektilom na 70 nautičkih milja (oko 130 kilometara) jugozapadno od saudijskog grada Al Šukaik na obali Crvenog mora. U saopštenju UKMTO se navodi da nema izveštaja o žrtvama niti o štetnom uticaju na životnu sredinu, prenosi Rojters