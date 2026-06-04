Kremlj je danas odbacio mogućnost kontakata između ruskog predsednika Vladimira Putina i američke delegacije koja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu (SPIEF), čime je stavio tačku na spekulacije o mogućim susretima dve strane tokom jednog od najvažnijih ekonomskih događaja u Rusiji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da u ovom trenutku ne postoje nikakvi planovi za razgovore između Putina ili drugih visokih ruskih zvaničnika i predstavnika američke delegacije.

– Ne, nema planova, oni nisu sasvim, da tako kažem, naš profil – rekao je Peskov, prenosi TASS.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada prisustvo američkih predstavnika na forumu privlači veliku pažnju međunarodne javnosti.

Kako je ranije saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Sjedinjene Američke Države su ove godine zvanično predstavljene na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu prvi put posle osam do devet godina.

Američku delegaciju predvodi Rodni Mims Kuk, predsednik američke Komisije za lepe umetnosti.

Prema najavama organizatora, Kuk bi trebalo da učestvuje na tematskoj sesiji pod nazivom „Rusija–SAD: Dijalog kultura“, koja je deo programa ovogodišnjeg foruma.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu održava se od 3. do 6. juna i tradicionalno okuplja političke lidere, privrednike, investitore i predstavnike velikih kompanija iz celog sveta.

Ovogodišnji forum održava se u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija i složenih odnosa između Moskve i Vašingtona, zbog čega svaka informacija o mogućim susretima ruskih i američkih predstavnika izaziva veliko interesovanje javnosti.