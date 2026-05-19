Katarina Grujić nedavno je objavila prvi deo novog albuma, tim povodom bila je gost redakcije Alo i emisije Istina ili Klik, gde je ogolila dušu o karijeri, Zvezdama Granda i čuvenom ugovoru sa Grand produkcijom. Pevačica ističe da je zadovoljna kako su pesme prošle, te da je spremna za nadolazeću letnju turneju. U javnosti su se nedavno pojavile tvrdnje da je u ceo projekat uložila oko 100.000 evra, ona nam je sada otkrila istinu, ali i uporedila današnje vreme sa vremenom kada je izdala prvi album.

- Ja inače ne pričam o cenama, ali generalno je istina, zato što sam stvarno dosta uložila u tri pesme i tri spota. Kada pogledam vreme kada sam izdala prvi album generalno se promenilo sve nekako u svakom poslu mislim da su se svuda povećale cene. Previše su ljudi digli cene za sve, i za pesmu, i za tekstove, i za spotove, i za rasvetu. Mislim da je generalno mnogo teže i više ti treba sada novca i svega nego tada. Tada je bilo izbaciš album i to je to, ili si hit ili nisi hit - rekla je pevačica. Katarina je zatim priznala da su pesme "osvetničke" i da nose posebne poruke, te da je i ona takva bila ali kao mlađa, dok je sada drugačija situacija.

- Kada sam bila mlađa jesam, znaš kako kažu, ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Nije baš tako, ako ti mene tri puta kamenom, ja ću tebe stenom. Šalim se, nekada ranije sam bila takva i jako sam bila ljuta na ljude, zašto postoje takvi zlobni sujeti, ovakvi, onakvi, ali prosto to je tako svuda u svakom poslu. Nije mi jasno zašto to neki ljudi rade, ali prosto navikneš se i sada su mi neki drugi prioriteti - otkrila nam je Katarina, zatim se osvrnula na informacije da je u spotovima ponela kreacije Meline Džinović, ispričala nam je kako je došlo do toga, kao i kako komentariše njenu udaju za 23 godine starijeg milionera.

- Nisam bila direktno u kontaktu sa njom nego preko stiliste, tako da da je on organizovao to da donese njenu haljinu, mislim iz najnovije kolekcije. Ispratila sam da se udala, mislim kako i da ne ispratim kad su na svaka dva minuta izlazili neki novi tekstovi, ali nema tu šta da se komentariše, meni je drago ko god je srećan, zaljubljen i da voli i da je voljen, i treba - rekla je pevačica.

Poznato je da je Katarina karijeru započela u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", ali kako pamti to celo iskustvo, ko joj je pružio podršku, a čija je izostala, ona nam je sada otkrila.

- Generalno uvek su svi bili stvarno divni prema meni i lepo su me komentarisali, možda ako je neko dao neki savet ili izneo neko mišljenje, nikada to ništa nije bilo zlonamerno, nego samo savet da ja budem još bolja u sledećem krugu. Dosta njih i nije verovalo u mene, ali eto sada nažalost će morati da veruju. Za mene su pričali da ne znam da pevam, ali eto mene posle 15 godina i dalje sam tu i dalje haram estradom, a oni se sad šminkaju ili su influenseri ili rade negde, ne bave se više pevanjem, tako da ne treba ljude nikada podcenjivati - bila je iskrena Katarina. Kao neko ko je dugo na muzičkoj sceni, ona nam je priznala da li smatra da je mogla više da postigne kao i to da li je zaslužila veće rezultate.

- Mislim da sam imala pogrešan tajming kada sam bila u jednom menadžerskom timu, kada sam izbacila sve velike hitove koji broje preko 40 miliona pregleda bez marketinga u to vreme. Tada je bila greška mog menadžerskog tima što me tada nije pogurao, što nisam imala nekog ko će da stoji uz mene i da kaže: "Da Katarina ti si trenutno najtraženija, ti treba to da uradiš i hajmo." Nikoga to nije zanimalo, prosto ja nisam mogla da postignem sve, da se bavim i ovim i onim i prosto nekako to vreme tada kad sam trebala da zakažem solistički koncert zbog menadžerskog tima nisam, krivo mi je zbog toga, što ne znači da u skorije vreme neću najaviti neki veliki projekat - priznala je Katarina.

KATARINA O "GRANDOVOM" UGOVORU: "SVE PESME SAM SAMA PLAĆALA"

Nakon odlaska estradnog maga Saše Popovića, mnogi su izašli u javnost i progovorili o čuvenom Grandovom ugovoru i detaljima istog, Katarina kao neko ko je prošao kroz sve to, danas priznaje da bi opet uradila isto i da bi se prijavila na muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

- Definitivno da bih se prijavila, zato što mislim da su mi Zvezde Granda dale dva minuta slave da se ja pokažem u najboljem svetlu. Ja sam se pokazala i hvala im na tome, oni će uvek biti zaslužni što sam ja dobila dva minuta slave, ali ja uvek moram da napomenem da ja ne bih postigla sve ovo da nisam imala taj neki X faktor u sebi - rekla je Katarina, a zatim se osvrnula na ugovor sa Grand produkcijom.

- Što se ugovora tiče, tebe ne može niko napraviti niti zvezdom, niti pevačem ako ti to nemaš u sebi. Sve pesme sam isključivo ja sama plaćala i snimala. Ogromno poštovanje i veliku ljubav sam gajila prema Saši Popoviću jer je predivan čovek bio i uvek je bio tu u pola dana, pola noći za nas. Kakav god problem da smo imali, mi smo uvek mogli da se oslonimo na njega, dok ja ne mogu da garantujem za druge ljude koji su njega okruživali. Zbog ogromnog poštovanja prema njemu i celom tom periodu koji sam ja prošla, ne bih volela da komentarišem ništa, iako i te kako znam mnoge stvari koje su se dešavale. Prosto, iz poštovanja prema Saši Popoviću, mislim da nema potrebe sada pričati o tome, ako nisam tada ne želim ni sada - bila je brutalno iskrena Katarina, a zatim je progovorila i o autorskim pravima i pesmama koje, kako kaže je sama plaćala, međutim ostale su u vlasništvu Grand produkcije.

- Mislim da je to kod svih pevača koji su bili pod ugovorom sa Grandom isto, da je i moj kanal isto tako ostao u vlasništvu. Međutim uvek se može otkupiti i uvek se možeš obratiti sudu, advokatima, pa da se reši na neki normalan, civilizovan način, ako ne nekako drugačije - zaključila je Katarina za Alo!

