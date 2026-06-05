Međunarodna agencija za nuklearnu energiju saopštila je da danas stupa na snagu prekid vatre oko Zaporoške nuklearke radi remonta dalekovoda.

Agencija je inicirala prekid vatre.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi izjavio je da su Rusija i Ukrajina konstruktivno sarađivale sa agencijom prethodnih nedelja kako bi se postigao dogovor o prekidu vatre.

Prema njegovim rečima, pregovori su bili teški i delikatni, ali su se obe strane složile sa prekidom vatre u interesu nuklearne bezbednosti.

Remont će početi u narednim danima i izvodiće se pod nadzorom IAEA.

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